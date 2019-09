Claudia Pavlovich entrega apoyos a familias afectadas por lluvias

HERMOSILLO, Sonora.- Por la afectaciones que dejaron las lluvias en Hermosillo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano visitó el ejido El Buey y entregó apoyos a las familias damnificadas, no sin antes brindarle algunas recomendaciones.

"Es muy importante que la gente mantenga limpio sus patios. Nosotros ahorita los vamos a ayudar a sacar la basura, a 'descacharrear' digamos y es importante que tengamos que fumigar.

"Pero de nada nos sirve que fumiguemos", dijo, "si no se limpian los patios, si no se descacharrea, porque si no, es estar haciendo un trabajo doble que no va a servir de nada".Pavlovich Arellano recalcó que es importante la participación de la población para evitar contraer enfermedades causadas por el estancamiento de agua y humedad.Añadió que a 40 familias del ejido que resultaron con daños en sus hogares se les entregaron láminas para cubrirse de las lluvias y se les brindará apoyo en la limpieza de sus terrenos.Como parte de la visita, la Secretaría de Salud realizó una jornada en el sitio, donde se llevaron a cabo consultas médicas y se fumigaron los patios de las casas.