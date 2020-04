Claman guarijíos por apoyos para pasar emergencia

Navojoa.- Miembros de la etnia Guarijíos de la Sierra de Álamos claman apoyos económicos y alimentos, pues a raíz de la contingencia sanitaria por el Covid-19 cerraron el acceso a sus territorios, informó vía telefónica Héctor Sayla Enríquez, uno de los voceros de la etnia.



Dijo que pese a que los guarijios se aislaron desde hace dos semanas para evitar llevar el virus a sus comunidades, algunos hombres de la tribu han salido de manera clandestina para ir a trabajar a los valles.



“De inicio los gobernadores tomaron muy en serio la cuestión del virus y empezaron por cerrar las entradas a las comunidades para evitar que llegue el contagio, pero a dos semanas de cerrar salió a las comunidades un camión y bajaron a 20 personas a trabajar al campo”, mencionó.



Para evitar esta situación, señaló, los gobernadores guarijíos requieren de apoyos como despensas o incentivos económicos para subsistir durante la cuarentena.



“Sentimos que verdaderamente sí está afectando la cuestión de la alimentación para esta zona porque no hay empleo”, abundó, “eso ha provocado que la gente salga de ese lugar para trabajar, arriesgándose al irse a los valles con el peligro de que se contagien y regresen a su pueblo con la gente que si se está resguardando”.



LES DARÁN APOYO



Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, alcalde de Álamos, informó que a más tardar el próximo viernes entregarán 160 despensas al pueblo Guarijío, que consiguió con recursos propios del Gobierno Municipal y la ayuda de algunos empresarios.



“Los guarijíos me pidieron 50 despensas para los que viven más allá de Mesa Colorada y me hicieron la petición de si les podía conseguir 200 despensas más, aprovecho tu medio para informarles que para más tardar el día viernes les vamos a entregar unas 160 despensas que ya tengo aseguradas”.



Destacó que la mina Cobre del Mayo aportó 80 mil pesos, en dos entregas de 40 mil pesos, y los funcionarios del Ayuntamiento juntaron 38 mil pesos, con lo que armaron despensas y las entregaron a 130 trabajadores del sector turístico que fueron afectados.



“Estamos gestionando, logre sensibilizar a la mina y le hice una propuesta para ayudar a los trabajadores afectados, la mina me facilitó alrededor de 80 mil pesos, 40 mil me dio la semana que transcurrió y está por darme otros 40 mil”, añadió.



Agradeció al jefe del Distrito de Riego, César Granich, al empresario Próspero Ibarra, Ricardo Gaxiola y David Magallanes, quienes cooperaron con productos para enriquecer las despensas.