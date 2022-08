Ciudadanía debe llamar al 911 en caso de que persona requiera atención, declara director HGE

HERMOSILLO, Sonora.- Si una persona requiere atención médica, es la ciudadanía quien debe llamar al 911 para que lo trasladen al hospital y puedan atenderlo, así lo marca el protocolo nacional de atención pre hospitalaria, afirmó Jorge Rubén Bejar Cornejo, director del Hospital General del Estado, sobre la muerte de una persona en condición de calle, a las afueras del HGE.

"Nosotros no atendimos a esta persona, es cierto, porque no se le habló al 911, nosotros fuimos quienes le hablamos en cuanto nos enteramos, pero nosotros no vamos por los pacientes, a nosotros nos traen los pacientes.

El Sistema Nacional de Referencia y Urgencias Médicas establece que los hospitales recibimos a los pacientes, y el ejemplo es que cuando una persona se accidenta no le hablan al hospital, le hablan al 911 para que no los traigan", expuso.

Según el reporte de la autopsia, el hoy fallecido murió debido a una infección severa y un infarto, notificó, pero al momento en que se enteró de su condición de gravedad no sabían si se había caído del puente, si había sido atropellado o tenía alguna condición infectocontagiosa.

Debido a esto, y que el personal del hospital no tiene el mismo equipo de protección que el de otras unidades de socorristas, no podía exponer a los trabajadores sin conocer la condición del paciente, ya que legalmente no tendrían por qué hacer este tipo de servicios.

"¿Por qué no salimos por él?, porque nosotros no sabemos sí esta persona fue agredida, si se cayó del puente, si tenía una meningitis infecciosa, que de hecho sí murió por una infección, y nuestras ambulancias no están equipadas para atender este tipo de emergencias.

Tenemos personal tan bueno como el de Cruz Roja, sí, hay paramédicos profesionales y excelentes en su trabajo, pero no tiene el equipo de protección, porque legalmente no es esa nuestra función", dijo.

El médico señaló que si los indigentes rodean el Hospital General del Estado, es porque ahí siempre se les ha brindado la atención, e incluso se les permite refrescarse, tomar agua, entrar al baño o alimentarse, sí es necesario.

La razón de que no puedan quedarse, es que no es un albergue, sino un hospital, y cada cama debe ser utilizada solo para cuestiones hospitalarias, y personas que realmente requieran la atención médica.

Cifras del Hospital General del Estado

Cada cama ocupada en el hospital General del Estado cuesta a la institución un aproximado de 25 mil pesos, sin contar medicamentos o procedimientos extras.



En el Hospital General del Estado hay cerca de 11 indigentes hospitalizados, 1 de ellos tiene 600 días y otro más de 500, mientras que los otros 8 se encuentran internados por tuberculosis.