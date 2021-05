Cinco equipos sonorenses disputan la liguilla de Tercera División

La liguilla de la Tercera División Profesional se pondrá en marcha este miércoles, y por primera vez en la historia, cinco equipos sonorenses estarán en la Fiesta Grande de este circuito del futbol mexicano.

Cimarrones, Xolos, Huatabampo, Etchojoa y Guaymas obtuvieron su pase dentro del Grupo 13, sin embargo sólo estos dos últimos podrán disputar el derecho a ascender a la Liga Premier de Segunda División.

Cimarrones y Xolos son filiales de equipos de Liga Expansión y Liga MX, respectivamente, por lo que encararán los octavos de final para clubes sin derecho a ascenso; así como Huatabampo, al contar con adeudos ante la Femexfut.

En la liguilla que ofrece el derecho a subir de nivel en el escalafón del futbol mexicano estarán los conjuntos de Etchojoa y Guaymas, quienes deberán competir con otros 62 clubes repartidos en dos Zonas, de 32 cada una.

En los dieciseisavos de final de la Zona B, Etchojoa recibirá este miércoles a Degollado FC en el campo María Lourdes Leyva para el juego de ida, mientras que Guaymas hará lo propio el jueves frente a Saltillo Soccer.

Este miércoles entrarán en acción los tres equipos sonorenses en los octavos de final sin derecho a ascenso. Cimarrones visitará a Leones Negros a las 8:00 horas (tiempo de Sonora) en el Estadio La Primevera.

Los Xolos recibirán a Dorados de Sinaloa en La Milla a partir de las 13:00 horas, mientras que Huatabampo se meterá a la casa de Tulum a las 16:00 para el duelo de ida.

MIÉRCOLES 26 DE MAYO

Sin derecho a ascenso

Octavos de final

Juegos de ida

Leones Negros vs. Cimarrones, 8:00 horas

Xolos vs. Dorados, 13:00 horas

Tulum vs. Huatabampo, 16:00 horas

Con derecho a ascenso

Dieciseisavos de final

Juego de ida

Etchojoa vs. Degollado FC, 13:00 horas