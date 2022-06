Cimarrones de Sonora presentan a su nuevo DT Roberto Hernández

El nuevo director técnico de Cimarrones de Sonora, Roberto Hernández, fue presentado este martes de manera oficial por el club en Hermosillo, donde afirmó que viene comprometido a buscar su tercer título en el futbol profesional.

Con sólo unos días al frente del plantel, el michoacano dijo que el equipo deberá asumir su postura de favorito para llegar a una nueva final, más allá de los cambios sufridos, sobre todo en la parte delantera con la salida de elementos como Raí Villa, Iván Tona y Daniel López.

“Estoy muy comprometido y muy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que este equipo logre sus objetivos, que los tengo muy claros desde el inicio, por eso decidimos tomar este reto.

“No tengo temor en decírselos, una es seguir formando jugadores; este club se ha caracterizado por formar jugadores, y eso lo vamos a seguir haciendo, pero también ser campeones, yo creo que se pueden amalgamar muy bien las dos cosas”, comentó.

Tras coronarse en la Liga de Ascenso MX con Neza FC en el Clausura 2013, Hernández Ayala repitió la hazaña también en el Apertura 2021 con el club Malacateco en la Liga de Guatemala, por lo que aseguró no asustarse con el reto de llevar a Cimarrones a su primer título en este circuito.

“Vengo con toda la ilusión de poder hacer campeón a este club. Siempre lo digo y lo voy a sostener, ojalá que podamos ponerle una estrella a este escudo, y que seamos los primeros en aparecer ahí; me gusta la idea, me compromete, no me da miedo decirlo.

“De repente los entrenadores le damos muchas vueltas a los compromisos y a los retos, nos presentamos y decimos ‘me comprometo a trabajar’, sí, yo también, pero también me comprometo a buscar incansablemente el título para este club”, concluyó.