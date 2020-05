Cibacopa ve pocas opciones de reanudar

HERMOSILLO, Sonora .- El Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) está condenado a perder su temporada 2020, debido a la crisis generada por el coronavirus.



Entre lunes y martes, los presidentes de los nueve clubes y el máximo dirigente del Circuito, tendrán una videoconferencia para darle carpetazo a la campaña.

“Lo veo muy difícil de que se va a reactivar, ya no podemos, están las otras ligas que ya se están programando, los jugadores extranjeros tienen compromisos de calendario en todo el año, ellos buscan trabajar todo el año, hay algunas ligas que ya se reactivaron y todos nuestros jugadores están desbalagados”, afirmó Rogelio Sánchez, presidente del Cibacopa.

“Formalmente no te puedo decir que ya se suspendió la Liga, eso sería la semana que entra, pero la verdad, al día de hoy es muy difícil pensar en una reactivación, no hay fecha siquiera, aunque quisiéramos jugar, no se puede, dependemos de Gobierno Federal, estatal y municipal, obviamente ninguna plaza está liberada y va para largo”.