Con una mayoría que lo respalda, el presidente AMLO inicia su tercer año de Gobierno en el que habla de avances en diversos rubros, pero reconoce que en seguridad hay tres delitos que siguen con aumento: Homicidios dolosos, feminicidios y extorsión.

Para sorpresa de sus detractores, diversas encuestas le dan al presidente Andrés Manuel López Obrador entre un 60% y 65% de aprobación de los mexicanos, aunque el tabasqueño asegura que sus números le indican que el 71% de la población lo apoya.

En el informe presidencial por sus dos años de Gobierno, López Obrador asegura que ha cumplido 97 de sus 100 compromisos; lo que le falta, asegura, es la descentralización del Gobierno, el desarrollo de fuentes de energía renovables y el caso Ayotzinapa. En seguridad afirma que se ha avanzado y que la violencia que se vive se debe a la situación heredada.

En el patio central de Palacio Nacional se reunieron alrededor de 80 personas entre las que estaban su esposa Beatriz Gutiérrez, los miembros del gabinete federal, así como los empresarios Carlos Slim Domit, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Carlos Bremer y José Manuel López Campos (Concanaco), entre otros.

Hay analistas que explican que la popularidad que goza el Presidente, a pesar de los resultados que hay en seguridad, economía y salud, se debe a su imagen y su manera de comunicar, pues una mayoría lo percibe honesto, trabajador, preocupado por la gente con menos recursos y con un liderazgo cercano a la población, algo que no consiguen otros políticos, a quienes se les observa frívolos, sin empatía o corruptos.

A pesar de lo desafiante del 2020, López Obrador pudo salir bien librado es su primer tercio del sexenio, ahora falta avanzar en los resultados que tenga el País en este nuevo año de Gobierno que empieza.

Este sábado será de definiciones políticas para Sonora, pues el PAN debatirá las alianzas para las elecciones del 2021 en el Consejo Nacional de su partido, que tendrá un encuentro presencial en su sede en la Ciudad de México.

Lo que adelanta el dirigente nacional de los panistas es que en esa sesión se discutirán las grandes alianzas que harán y que, según se ha adelantado, tienen las claras intenciones de ir junto con el PRI y el PRD.

En Sonora desde hace varias semanas se ha trabajado en una mesa aliancista entre representantes de las tres fuerzas políticas que buscan tomar el camino de la coalición o también podría ser una candidatura común para la contienda de la gubernatura; hay quienes anticipan que esas pláticas van por buen rumbo, pero aún no hay acuerdos firmes porque la decisión es compleja, ya que involucra la selección de perfiles y cómo sería la distribución de los cargos.

Lo que sí adelanta Marko Cortés es que no postularán a ex morenistas o a “impresentables” y no le preocupan las críticas del presidente AMLO, pues le dice que Morena está lleno de priistas y ex priistas.

Mientras los partidos se ponen de acuerdo con sus estrategias para el 2021, el INE avanza en la estructura de los comicios y ayer instaló los 300 consejos distritales que hay en el País, de los cuales, siete están en la entidad.

El Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, le tomó la protesta a dos mil 100 consejeros que integran estos órganos, que tendrán la tarea de organizar la elección de las diputaciones federales y de los comicios concurrentes en las 32 entidades.