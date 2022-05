Cerca de agotarse los boletos para la final entre Cimarrones y Atlético Morelia en el Héroe de Nacozari

Menos de 700 boletos disponibles son los que quedan a la venta para presenciar el juego de ida de la final de la Liga Expansión MX entre Cimarrones de Sonora y Atlético Morelia en el estadio Héroe de Nacozari.



A 24 horas de abrirse la venta de las entradas al público en general, la página boletomovil.com tiene disponibles solamente alrededor de 680 boletos para la cabecera Sur, con un costo de 100 pesos.



El área de butacas Poniente fue la primera que se agotó, más tarde sucedió lo mismo con la Cabecera Norte y ya por la tarde de este día se acabaron los boletos de las butacas Oriente.



Sabemos que el aficionado va a jugar un papel muy importante. Lo único que sí que les pedimos es no meterse con el rival, no meterse con el árbitro, el famoso grito homofóbico no ayuda para nada.