Centro Anticipa no es un laboratorio, advierte director 

HERMOSILLO.- El Centro Anticipa no es un laboratorio o un centro de toma de muestras, por eso no debe acudir al lugar nadie que no tenga síntomas activos de Covid-19, aseveró el director del centro en Hermosillo, Hiram Valenzuela Jiménez.

“El principal requisito para acudir a la Arena Sonora es presentar síntomas, nosotros le hemos dejado claro, la Arena no es un laboratorio, el centro anticipa es eso, un centro que anticipa complicaciones de la enfermedad, pero para eso tienes que tener síntomas”, reiteró.

Si una persona quiere venir porque estuvo en contacto con algún paciente positivo o porque otro le recomendó, no debe hacerlo, la Arena Sonora recibe pacientes con mucha tos, con el virus activo, es un lugar muy hostil y de riesgo”, advirtió.

VAN SÓLO POR LA PRUEBA

Es muy frecuente ver personas que acuden a la Arena Sonora sólo para realizarse la prueba, pero sin sospecha de contagio, expuso.

Esto no sólo las pone en riesgo a ellas, sino que también, ocupan un lugar de quienes sí están contagiadas y que requieren la atención de forma más inmediata.

Hizo un llamado a confiar en el diagnóstico y tratamiento que le recetan los médicos en el lugar, pues muchos se han molestado por no recibir ivermectina en su paquete de medicamentos, cuando esta fórmula farmacéutica ya no es avalada por la OMS como un tratamiento para Covid-19.

Enfatizó en que no hay un kit estándar para tratar el Covid-19, sino que el doctor, según los síntomas de su paciente, recetará lo que vea necesario para su cuadro clínico.

"Contamos con todos los medicamentos que un médico pueda recetar a una persona con Covid-19 y tenemos abasto para todas las personas que llegan, pero muchas veces el paciente se molesta porque se quedaron con la creencia de que la Ivermectina es el tratamiento ideal para el Covid, cuando la OMS ya no lo avala como tal”, explicó.