Célida López informa sobre su estado de salud tras dar positivo a covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- La alcaldesa de Hermosillo, Célida López, escribió en Twitter que está recuperándose en casa de covid-19, enfermedad que se le confirmó la noche del sábado.

El apoyo de la gente ha sido importante para adquirir fuerza en este momento, según relató en su red social, donde explica también que trata de cuidar a su familia.

"Buenos día, he recibido mensajes de apoyo de mucha gente. Su buena vibra y el aprecio que me demuestran me da mucha fuerza. Estoy aislada en casa, tratando de cuidar a la familia."