Celebra Alfonso Durazo los 63 años de Telemax

Desde el Gobierno de Sonora se mantendrá el compromiso para hacer de Telemax un medio de comunicación de Estado que esté al servicio del interés general y no de los funcionarios públicos, expresó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en la celebración del 63 aniversario de la televisora.

Ante cientos de personas el mandatario estatal, junto a Paulina Ocaña Encinas, directora general de televisora, destacó que su administración tiene la responsabilidad de que el medio recupere la capacidad de vincularse con las y los sonorenses.

A nosotros nos corresponde democratizarla, darle un carácter incluyente, un carácter tolerante, un carácter de instrumento de Estado y no de Gobierno. Es decir, que esté al servicio del interés general y no al servicio de los funcionarios públicos. Que el Gobierno no lo utilice como instrumento para sembrar discordias, para agredir, para lastimar; que lo utilice para crear conciencia, para crear cultura democrática, para abrir espacios a aquellas voces que nunca han sido escuchadas”, expresó.