Don Tomy causa sensación con su cuatrimoto convertida en carro

AGUA PRIETA, Sonora.- Desde lejos llama a la vista, parece un pequeño vehículo, pero se trata de una cuatrimoto a la que don Tomy le adaptó una estructura metálica que lo protege del viento, Sol y próximamente del frío.

Don Tomy, como se le conoce, es vendedor ambulante desde hace 10 años, pero en los últimos cuatro años ha trabajado con una moto que le permite recorrer varios puntos de la ciudad en busca de clientes.

Yo lo quería para el tiempo de frío, ya ve que avienta mucho aire la moto y pues yo no traigo carro y pues ocupo para todo lo que es el servicio, pues voy a comprar hielo.

“Vengo a la hielería, vengo a comprar las papitas, duros, así en tiendas, me hace todo el servicio la moto, me protege del aire, ahorita pues el tiempo de calor estoy viendo que sí me está sirviendo”, explicó.

La estructura metálica podría parecer que contribuye a que dentro esté caluroso, sin embargo le adaptó hielo seco que aísla el calor generado por los rayos solares, abundó.

Como cualquier vehículo, la estructura tiene puertas y ventanas. En la parte de enfrente, don Tomy le adaptó el vidrio trasero de un vehículo, porque no le alcanzó para mandar hacer uno a la vidriería, que le cuesta mil 500 pesos.

Tiene además espejos laterales que le permiten tener una mejor vista del entorno de la motocicleta y el jalón donde carga sus papas fritas, duros y otra mercadería.

Desde hace dos años don Tomy quería llevar a la práctica su idea de la estructura, pero fue finalmente hasta esta Semana Santa cuando su sueño se materializó con el apoyo de un soldador.

Para el hombre de 48 años de edad, originario de Chiapas, el proyecto no ha terminado porque planea ponerle luces tanto en la parte trasera como en la delantera, aseguró, sin embargo se requiere de una inversión que en este momento no tiene.

En los meses que lleva utilizando su estructura, que es removible, comentó don Tomy, ha causado impacto en quienes lo ven circular por las calles, por lo que le han pedido fotografiarlo.

Mucha gente sí le ha gustado, le han tomado fotos y todo, lo han subido al Face (Facebook)”, expresó y aunque quieren fotografiarlo con él, no le gustan las fotos, por lo que sólo permite que fotografíen su moto.

Don Tomy tiene algunos proyectos más para la estructura de su cuatrimoto, como el rotularlo con los productos que vende, pero aunque no está terminado, llama la atención de muchos.