Catapulta Ernesto Reyes a Cimarrones con su primer gol

Cuando parecía que Cimarrones de Sonora sumaría su tercer empate consecutivo, y octavo en el torneo Guardianes 2021, Ernesto Reyes aprovechó un tiro de esquina y conectó el balón de cabeza para marcar el gol de la diferencia ante Tampico Madero.

Este torneo es el segundo de Reyes Cruz defendiendo la camiseta sonorense, y en el encuentro de la jornada 11, ante la Jaiba Brava, consiguió su primera anotación, apareciendo a la hora buena por la vía aérea en una jugada de táctica fija al minuto 86.

“Creo que era cuestión de tiempo que consiguiéramos un resultado de visitante, veníamos jugando bien, lo importante es que se suma de a 4 y nos mantenemos arriba en la tabla.

“Tampico es un equipo que viene haciendo bien las cosas, el torneo pasado quedó campeón, entonces fue un parámetro para nosotros, se viene el cierre del torneo y hay que tratar de cerrar de la mejor manera posible para buscar el liderato o aspirar a los primeros lugares”, señaló.

�� Cimarrones derrota a la Jaiba y suma 4 puntos



Con un gol de cabeza del defensor @charol_reyes en los minutos finales del encuentro, se consiguió la primera victoria de visitante en lo que va de este torneo.#AFERRADOS #LigaBBVAExpansionMX pic.twitter.com/FFXoYTopbx — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) March 25, 2021

El defensor con experiencia en Liga MX, y originario de Quintana Roo, entró de cambio en el minuto 75 por Alfredo “Mochis” Peralta, y a pesar que estuvo poco tiempo dentro del campo de juego, consiguió inclinar la balanza del lado de los sonorenses para sumar una victoria más en el torneo y de paso mantener su condición de invictos.

“Contento, ya venía buscando el gol, no se me había dado, afortunadamente hoy se me da y lo importante es que conseguimos los 4 puntos y nos vamos a casa contentos, venimos haciendo bien las cosas, somos el único equipo invicto en el torneo, eso habla de un funcionamiento bueno.

“Nos estamos viendo más sólidos en la parte defensiva y estamos concretando arriba, estamos cerrando de la mejor manera posible, que es lo que al final te impulsa para hacer una buena liguilla”, reconoció.