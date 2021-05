Casos Covid Sonora: 87 contagios y cuatro muertes reportadas al corte de hoy

HERMOSILLO, Sonora.- Este jueves fueron confirmados 4 fallecimientos por Covid-19 en Sonora y 87 nuevos casos de la enfermedad, acumulándose 74 mil 051 desde que inició la contingencia en el Estado.

Personal de la Secretaría de Salud informó que los decesos se presentaron en 3 hombres y 1 mujer, residentes de los municipios de Hermosillo(2), Cajeme y Caborca (1), dando un total de 6 mil 313 fallecimientos desde el 16 de marzo del 2020.

Los nuevos casos se registraron en 47 mujeres y 40 hombres, residentes de Hermosillo (32), Cajeme (16), Guaymas (10), Huatabampo, Caborca (6), Navojoa (5), SLRC (3), Santa Ana, Nogales (2), Empalme, Pitiquito, Puerto Peñasco y Álamos (1).

Así mismo se dio a conocer que hay 67 mil 239 personas recuperadas del virus y 64 pacientes hospitalizados, de los cuales 7 se encuentran estables, 42 graves y 15 críticos.

El Secretario de Salud en el Estado, Enrique Clausen Iberri, hizo un llamado a no confiarse y no olvidar que el Covid-19 sigue conviviendo con los habitantes de Sonora, por eso la importancia de no dejar de cuidarse ante al virus.

"Por más de un año te lo he dicho y te lo repito, el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia son fundamentales, no hacerlo ha ocasionado muchos contagios", insistió.

Pidió a las personas actuar con cautela y evitar lugares aglomerados, ya que la guerra contra el virus sigue.



Al momento, se han realizado 131 mil 429 pruebas; 74 mil 51 casos confirmados, y 58 mil 378 casos descartados; 4 mil 328 personas presentan cuadro leve (435 activos y 3 mil 893 seguimiento terminado): 63 mil 346 pacientes curados, y hospitalizados 64 (7 estables, 42 graves, 15 críticos).