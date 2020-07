Casas de renta ‘piratas’ son refugio de ‘fiesteros’

San Carlos Nuevo Guaymas.- Ni la vigilancia policiaca ni la contingencia sanitaria por Covid-19 han logrado frenar a los “fiesteros” en San Carlos Nuevo Guaymas, pues los fines de semana se rentan más de 100 casas “piratas”, denunció Enrique Gámez Pérez.

El comisario en San Carlos informó que no han podido actuar en contra de los grupos de jóvenes que organizan fiestas en el destino turístico porque al llegar los elementos policiacos se resguardan en las casas que rentan.

Informó que desde que inició la pandemia por coronavirus a la fecha, algunos de los 33 grupos conformados por vecinos les han reportado en más de 30 ocasiones festejos que se prolongan por horas, con música a alto volumen.

BUSCAN SANCIONES

Hoy día, dijo, están en la búsqueda de un mecanismo que les permita sancionar a los dueños de estas casas de renta, las cuales están identificadas por los desmanes que causan los arrendatarios al momento de ocuparlas.

“Estamos buscando la manera de que se pueda hacer una multa a través del predial, andamos moviéndole ahí, estamos viendo con el Juzgado Calificador y todas las dependencias que nos puedan apoyar en ese aspecto que nos están ocasionado este problema”, destacó.

Gámez Pérez explicó que las casas de renta “piratas” no dan contratos a sus clientes, no piden depósitos y no cumplen con reglas como respetar los horarios establecidos para música.

“Todos los fines de semana atendemos reportes por fiestas, por el escándalo, los carros fuera de las casas de los vecinos, que hacen sus necesidades en las calles, cosas que molestan a los vecinos”, finalizó.