Precio de la carne en Sonora: Podría aumentar hasta 140 pesos el kilo en diciembre

SONORA.-El kilo de carne para cocer así como la panza y la pata, productos muy demandados para las fiestas decembrinas, están a buen precio en estos momentos, aseguran locatarios del Mercado Municipal.

Ahorita está en 80 pesos el kilo de menudo con pata, está barato porque en los súper está en 90 pesos, y no es de la calidad del Mercado, comentó Guadalupe Encinas, comerciante.

En este inicio de noviembre la carne para cocer está en 85 pesos y espera que suba hasta 140 pesos en la llegada de Navidad y Año Nuevo ya que la demanda es alta, explicó.

Para diciembre se espera que suba el precio de carne

Es producto que se puede guardar, pero no hay dinero, ese es el problema, no hay circulante, ese es el problema no son los precios, refirió.

Los precios que manejan los comerciantes del Mercado Municipal ha bajado en comparación de meses anteriores, aseveró.

No ha subido el precio, y para diciembre ya sube porque así está desde los almacenes donde nos surten, pero ahorita está calmado, pero viene más movimiento, comentó Alma Leticia, otra de las locatarias.

Quienes compren estos productos, sugieren los locatarios, las pueden congelar para que permanezcan en buen estado hasta la llegada de las fiestas navideñas.