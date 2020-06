Carga las pilas

HERMOSILLO, Sonora.- Ir en el 2021 por un título Fecarbox o algún otro cinturón es lo que busca el boxeador hermosillense Daniel Caballero quien ya regresó a los entrenamientos encabezados por su padre Alfredo Caballero.



El hasta el momento invicto en trece combates aseguró que el 2020 prácticamente no existió pues él no ha tenido peleas hasta el momento, y que en el 2021 tratará de recuperar el terreno perdido.

Este año, como quien dice, no pasó, y en realidad ahorita lo que se busca es volver a agarrar ritmo y el otro año buscar un título Fecarbox cómo no, y acomodarme ahí entre los mejores de México, demostrar de lo que estamos hechos ahí en Caballeros y siempre salir a ganar”, destacó.

En lo que respecta a la presión que representa el no haber perdido hasta el momento, Daniel explicó que no lo ha sentido tanto pues es algo que no toma en cuenta cuando se sube a un ring, donde lo que quiere es ganar y hacer bien las cosas.

“Cada pelea es un compromiso muy grande y uno siempre espera lo bueno y lo malo y uno está preparado mentalmente, y lo que se busca es trabajar duro para salir adelante y salir victorioso, porque una derrota no la busca nadie”, destacó.

Al ser hijo de Alfredo Caballero, dijo, sabe que no solamente tiene que dejar el nombre de él en alto, sino también el de su papá, además de dl de todo el talento que sabe qué hay en el gimnasio donde entrenan figuras como Miguel Berchelt, Juan Estrada y Yamileth Mercado.



ES BUENO SABER...



Daniel Caballero no pelea desde septiembre del 2019 cuando enfrentó a Edén Márquez.

Daniel Caballero no ha tenido actividad en el presente año.