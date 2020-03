Cardiólogo Jorge Cortés y Caffenio planean donar cubrebocas de tela

HERMOSILLO, Sonora.- Con el fin de evitar que se incremente considerablemente el número de contagios por covid-19 en Sonora, el médico cardiólogo Jorge Cortés Lawrenz, junto con la empresa Caffenio y un grupo de costureras, traen como proyecto realizar cubrebocas de tela, para donarlos a la sociedad y que todos salgan con uno a las calles.

El médico explicó que si bien estos artefactos no funcionan para prevenir el contagio, si para evitar la transmisión del virus, por ello ve necesario que todos los ciudadanos cuenten con un cubreboca de tela para poder salir a las calles a hacer sus actividades diarias y así, en caso de que un ciudadano tenga una infección asintomática, no se convierta en un foco de infección.

Manifestó:

“Estamos en la creación de un grupo de costureras para que se hagan cubrebocas de tela y que así no se transmita la enfermedad, porque aunque sirven para proteger, sí para que no se transmita el virus, entonces en un acto de corresponsabilidad social todos tenemos que cuidarnos, porque si yo te protejo, tu me proteges".

Esto ha tenido éxito en Singapur, en China y en Checoslovaquia, expuso, por eso es muy importante que la gente cuando salga al mercado o fuera de su casa por actividades esenciales, lleve cubrebocas y se cubra de no esparcir gotas de saliva que contengan el virus.

Hasta el momento, según dijo Cortés Lawrenz, no hay aún una estrategia definida de cómo va a funcionar este programa, pero junto a la empresa Caffenio ya se tiene el donativo para realizar los primeros cubrebocas y así comenzar a distribuirlos.

"Caffenio se ha ofrecido distribuir y además va a dar un donativo para estos, esto apenas se está armando, es muy importante decirlo, porque pueden ir Caffenio a pedirlos y aún no van a estar porque es algo que se está coordinando, pero hoy empezo y no pensamos detenernos".

Continuó:

Ya hay una fábrica de ropa en Obregón trabajando en esto, varias costureras en Hermosillo que van a poner de su parte para hacerlo posible y ya que están hechos, con todo un protocolo de higiene y entrega, se van a empezar a distribuir en Caffenio".

Cortés Lawrenz, quien tiene más de 20 años de experiencia en la medicina y gran parte de su educación se llevó a cabo en España, invitó a la sociedad a ser muy seria y responsable en cuanto al cuidado de su salud y la transmisión del covid-19, ya que de no hacerlo, no solo pueden perder la vida, si no arrebatarsela a quienes más quieren.