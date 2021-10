Captan tortugas marinas destazadas tras pesca furtiva a 60 km de Bahía de Kino

BAHÍA DE KINO, Sonora.- Una pesca furtiva de tortugas marinas en la isla de San Pedro Mártir, ubicada a 60 kilómetros de Bahía de Kino, reportan activistas.



Noé Bustamante, del grupo de Monitoreo Submarino, comentó que cada mes de octubre realizan un censo de peces en esta zona y el pasado sábado hallaron cinco caparazones de la tortuga prieta en las orillas de la Isla.



“Hay pesca ilegal, ahí hay muchas tortugas, pero no hay vigilancia, no hay presencia de inspectores, ni de vigilancia de nada. Este reporte ya está en Profepa, pero ya sabrán ellos que tanto puedan hacer”, comentó.



Cosme Damián Becerra, del grupo Tortuguero de Bahía de Kino, detalló que San Pedro Mártir es la isla más oceánica que hay en el Golfo de California y no tiene vigilancia.

¿Cómo operan los pescadores furtivos?





El modo de operar de los pescadores furtivos es que capturan a este espécimen en veda, ahí mismo lo destazan para extraer la carne que colocan sobre hieleras y abandonan sus restos en el mar, dijo.



Es más fácil porque no hace ruido, la echan en hieleras, de otra manera la suben al barco y las tortugas aletean y van haciendo ruido”, explicó.





En las carreteras que colindan con Bahía de Kino, indicó, que no hay policías ambientales que instalen filtros para vigilar que no haya pesca furtiva. En México la tortuga marina se encuentra en veda desde 1990.