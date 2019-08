Capitán Andrés Cano es el nuevo director de Seguridad en Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- El capitán Andrés Humberto Cano Ahuir es desde este día el nuevo director de Seguridad Pública en Guaymas, luego de ser aprobado por el Cabildo y rendir protesta ante la alcaldesa Sara Valle y los regidores.

En su primer mensaje ante los medios de comunicación, el integrante de la Secretaría de Marina afirmó que pondrá toda su experiencia y ganas de lograr el objetivo final, que es volver a la tranquilidad a la sociedad.

"Solos podemos lograr muchas cosas, pero juntos vamos a lograrlo todo; los objetivos a nivel nacional están bien especificados, los objetivos estatales y los objetivos municipales que son los que más nos interesan, es alcanzar la paz", destacó.

Cano Aguiar dijo que trabajará apegado a derecho y respetando siempre los derechos humanos, y siempre dignificando el bien actuar de la Policía.

El capitán tiene 33 años de servicio en la Armada de México, es originario de la Ciudad de México y tiene 48 años de edad; tiene varias especialidades, entre las cuales resaltan la de armas químicas, inteligencia y mando naval.

"Todo esto que yo he estudiado, he trabajado y la experiencia que he logrado vamos a aplicarlo de manera sustancial en el proceso de pacificación", señaló.

Cano Ahuir es el segundo mando militar que toma las riendas de alguna corporación policiaca municipal en Sonora en este año; el primero fue en Hermosillo, donde se tomó protesta al general Gilberto Landeros Briseño.