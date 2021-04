Canteranos de Cimarrones brillan en el Necaxa

Los Cimarrones de Sonora han venido trabajando de buena forma en sus Fuerzas Básicas, y un ejemplo de ello son Jesús Alberto Alcántar y Alan Isidro Montes; jugadores que llevan casi un año a préstamo con los equipos Sub-17 y Sub-20 del Necaxa.

El originario de Caborca, Sonora, mejor conocido como el “Pogba”, tiene 17 años y ya fue promovido a la Sub-20 de Rayos, siendo el actual capitán cuando baja a apoyar a la Sub-17. De igual forma, ha sido constante en los llamados a la Selección Mexicana Sub-18, además de ya haber sido convocado al tricolor Sub-20.

“Me he sentido bien con el equipo, con los compañeros, con la directiva, que me ha brindado apoyo y me ha ayudado en muchas cosas, es una muy buena oportunidad de llegar a un equipo de Primera División.

“Yo llegué a la Sub-17, se cambiaron los papeles y me dijeron ‘vas a estar con la 20’. Entrené para ganarme la titularidad y de repente me dijeron que sería el capitán, es un orgullo portar el gafete y los colores del Necaxa”, señaló Alcántar.

�� Quedamos en 3er lugar en la tabla general del #Guard1anes2021 con un total de 27 puntos.



Montes llegó junto con “Pogba” a Necaxa, pero él lo hizo directamente a la Sub-20, donde suma 24 participaciones, todas ellas como titular, e incluso ya pudo probar las mieles de debutar en la Liga MX defendiendo los colores de los Rayos.

“El paso por acá me ha traído muchas experiencias, he trabajado bastante y aprendido muchas cosas trabajando con el primer equipo. Ahorita estoy con la 20, pero estoy en busca de regresar.

“Muy feliz por lograr el sueño, una emoción enorme, cuando entré estaba un tanto nervioso, pero ya después poco a poco me fui soltando y disfruté lo que es el debut en Primer División”, relató.