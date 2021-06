Canterano de Chivas quiere 'romperla' en Cimarrones

Luego de probar las mieles de la Primera División, el mediocampista tapatío Edson Torres aseguró que buscará aportar toda la experiencia que a sus apenas 22 años ya suma en el futbol profesional cuando haga su debut con Cimarrones de Sonora en la Liga Expansión MX.

Formado en las filas de las Chivas, debutó con ellos en Liga MX en el 2016 bajo el mando de Matías Almeyda, cuando sólo tenía 17 años, y jugó en el máximo circuito también con Lobos BUAP; después fue colocado con la filial Tapatío y ahora llega a Cimarrones con un nuevo reto.

“La verdad estoy muy motivado por este nuevo reto en mi carrera, me siento muy emocionado por este nuevo proyecto. Para mí todas las cosas suman, son para crecer, y lo veo en ese aspecto, como crecimiento personal.

“Creo que me va a ayudar futbolísticamente, creo que me he acoplado al estilo que estamos manejando ahorita en pretemporada y esperemos tener un excelente torneo”, señaló Torres.

Último día de entrenamiento antes de irnos

Pese a su corta edad, Edson Torres ya tuvo una experiencia fuera del País, en la Segunda División “B” de la Liga Española, con el Club Deportivo Tudelano en el 2019, y aunque no jugó todo lo que hubiera querido, afirmó que fue algo que lo enriqueció en lo personal y en lo mental.

“Las características que me definen a mí pueden ser la visión del juego, creo que sé manejar muy bien los tiempos del partido, me gusta filtrar muchos balones, dejar a mis compañeros en buena posición para que anoten gol y también me gusta buscar mucho el gol; es lo que voy a buscar esta temporada”, aseguró.

Edson Torres fue titular en todos los partidos que el Tapatío disputó en el torneo Guardianes 2021 de la Liga Expansión MX.