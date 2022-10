Cananea: Molesta a ciudadanos fallas en servicio de agua

CANANEA.- La situación del suministro de agua es grave y en algunos sectores cuando sale, la presión es muy baja, aseguró Aurora Díaz, vecina de la colonia Ayuntamiento.

“Casi nunca tengo agua y cuando llega a haber sólo sale un chorrito y sin presión”, expresó.

Su familia al igual que todos los vecinos se encuentran muy molestos con el servicio de agua que ofrece la actual administración municipal de Eduardo Quiroga, dijo, porque deja mucho que desear.

Sólo nos llega por un lapso de tiempo en el transcurso del día, como unas 10 horas y luego nada. Y el problema no es nomás en esta colonia. Ya compramos nuestro tinaco y no nos sirve de mucho si no hay presión”, replicó.