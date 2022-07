Calle de la Laguna del Náinari se llamará "José Manuel Castillo"

Ciudad Obregón.- A manera de reconocimiento por la noble hazaña donde José Manuel Castillo Velázquez salvó a una mujer de morir ahogada en la Laguna del Náinari, la calle que atraviesa ese sitio recreativo llevará su nombre.

En un homenaje de cuerpo presente realizado en el sitio donde perdiera la vida, familiares, amigos y personas allegadas compartieron palabras dedicas al joven y también interpretaron algunas canciones en su honor.

Martina Velázquez, madre del hoy finado, compartió que entre la nostalgia se sentía también feliz y agradecida por los 28 años que pudo disfrutar al “ángel” que su hijo fue en vida.

Comentó que su hijo falleció sirviendo al prójimo, y que de esa forma fue durante toda su vida, por lo que se siente en paz y tranquilidad.

Soñaba con ser reconocido por su música, dijo; por ironías de la vida no será por eso, pero sí por el gran corazón y persona que fue hasta su último respiro.

Paola Castillo, su hermana, manifestó que su hermano se fue como un héroe representando su personalidad completamente, y que aunque ya no lo tendrán en físico, su esencia y recuerdos los acompañarán por siempre.

Me duele que mis hijas no tendrán a su tío, me duele que no nos haremos viejos juntos, que no podré compartir mi amor contigo, todos los que estamos aquí sabemos lo especial que era como humano, tu presencia que fue tan querida”, indicó.