Café mexicano está entre los mejores del mundo

HERMOSILLO, Sonora.- México está entre los primeros cinco productores de café con más impacto en el mundo, al contar con 14 estados con campos de producción, y uno de los granos con mayor calidad en el mercado internacional, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Luis Alfredo Cázares Sánchez, está por cumplir 50 años de experiencia en la venta y manejo de este producto y le ha tocado ver la evolución de la calidad del grano mexicano.

Ha cambiado mucho desde los años 70, la producción ha subido mucho de calidad, antes éramos el tercer lugar en producción mundial, ahorita somos el quinto, pero en cuanto a calidad estamos en los primeros lugares. “Primero está Colombia, luego Vietnam y nosotros somos el tercer lugar, lo curioso es que en los años 70 fue el Gobierno de Echeverría quien ayudó al gobierno de Vietnam, porque estaba invadido, destruido, y no tenía ningún tipo de producción, y de aquí se envió gente a capacitarlos para la producción de café”, contó.

Como propietario de la cafetería Los Molinos, donde tuesta, muele y vende el café desde 1975, comentó que él llegó a comprar el kilo de café a menos de 10 pesos, todavía a los inicios de este milenio.

Hace unos 20 años la calidad comenzó a subir y posicionarse en una producción de primer nivel en el mundo, por lo que puede encontrarse la misma cantidad a un precio superior a los 300 pesos.

Hace 20 años la producción de café sobrevivía prácticamente, no le invertían, no lo fertilizaban, y no se actualizaban en cuestión de cultivos, pero en el 2007, aproximadamente, debido a unas heladas que hubo al Sur del País y que afectó la cosechas, el precio aumento al doble o triple.