CRIT Sonora no cerrará, después de recorte de personal

HERMOSILLO.- No existe la posibilidad de que se cierre el CRIT de Sonora, pues acciones como las que se realizaron, que fue el despido de personal médico y administrativo, evitan dicha situación, afirmó Marisol Lomelí Pacheco, directora de la institución.

“La idea es que no se cierre ningún CRIT, ninguno, no sólo CRIT Sonora, por eso se toman medidas como estas y estos ajustes, para que todos sigan trabajando y con la confianza de que el día de mañana podremos hacernos más grandes, pero sin pensar jamás en hacer más recortes o cerrar, eso no está en nuestras posibilidades”, indicó.

También, insistió en que este reajuste no significa bajo ningún motivo que se vaya a dejar de atender a alguna de las 600 familias beneficiadas por CRIT en estos momentos, solo podrían reducirse el número de atenciones a la semana, pero sin desaparecer ningún área de terapia.

Si veíamos a 20 familias al día hoy en día vamos a ver a quince; si algunas familias venían tres veces a la semana, ahora tal vez las vemos dos, pero aún tenemos a las 600 familias y la vamos a seguir viendo; eso no lo pongan en duda, ya sea de manera presencial o por teleterapia, pero no los vamos a dejar solos”.

Sobre el recurso que reciben, únicamente reveló que el 70% de la operación lo pone el Estado, y el 30% restante viene de la recaudación estatal.

De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, el CRIT recibirá este año de parte del Gobierno estatal un total de 10 millones de pesos.

ESTÁN PREOCUPADOS

Padres de familia que atienden a sus hijos en CRIT Sonora se sienten preocupados por la situación que enfrenta la fundación en este momento, pues temen que esto repercuta en la evolución de sus hijos.

Karla Alday es una de las madres afectadas por el recorte de personal médico y de terapia en la institución, pues ella atiende a sus dos hijos en el lugar desde hace cuatro años y esta semana ya le cancelaron cuatro citas a uno de ellos, por falta de personal.

“El lunes me llamaron para decirme que me habían cambiado la cita, que en cuanto llegara el martes pasara con la chica de agenda para actualizarla; ese día Sebastián, mi hijo mayor, tenía cuatro terapias y de eso le quedó nada más uno”, comentó.

“Yo entonces le pregunté el porqué, y ya me dijeron que era por recorte de personal y que muchos terapeutas iban a tener que irse”, dijo.

Esta situación a Alday le causó mucha angustia, pues sus dos hijos, Sebastián y Rodrigo, sufren de un síndrome llamado “L1”, el cual sólo se ha registrado 200 veces en la historia de la medicina.

La enfermedad afecta las capacidades neuronales y motoras de los pequeños y sus terapias son de suma importancia para ellos, pero tratarlos de manera particular es casi imposible para sus padres.

“Ese día le cancelaron el taller de deportes, que la verdad yo sé que otra persona con la preparación del maestro Carlos González no lo voy a encontrar, y si la llego a encontrar es imposible de pagar”, argumentó.

“El valor humano no es reemplazable, para nosotros ellos eran familia, nos topamos en los pasillos y era como ver un amigo, un hermano, era un lazo muy bello, muy fuerte”, agregó.

SE SIENTE DOLIDA

Como ella, Celeste, madre de una niña con autismo, dijo sentirse muy dolida con la salida del personal en CRIT Sonora, ya que no solo no se les avisó nada a los padres de familia, además para sus hijos se le hará muy complejo cubrir el valor sentimental que significaba cada uno de los terapeutas.

“Nos duele, no sólo el hecho de que ya no sabemos si nuestros hijos serán atendidos como antes, porque a todos nos han cancelado citas, sino también la calidez humana que yo he visto en el personal que trabaja en CRIT y que es irremplazable”, argumentó.

“Creo que debieron habernos explicado, decirnos el porque, hasta la fecha no nos han dicho las razones y algo que siempre sucede cuando entras a CRIT es que te sientes en familia y en mi caso, me siento hasta un poco traicionada de que no se nos tomará en cuenta a los padres”, dijo.

“pedimos que se vean y se planteen otras opciones, otras alternativas, que lo planteen a la sociedad en general, porque hay muchos papás que están muy comprometidos y desesperados porque les cierran esas puertas”.

En ambos casos, las madres solicitaron a las autoridades estatales y de CRIT volver a contratar a los terapeutas, o buscar opciones para hacerlo en un futuro cercano, ya que es algo de mucho beneficio no solo para sus hijos, sino para todos los pacientes de la institución.