CPA plantea armonizar esfuerzos para que mujeres vivan libres de violencia

HERMOSILLO, Sonora.- Para analizar y construir un Código Penal Único para todo el País, que garantice la equidad, la no discriminación y los derechos humanos de las mujeres, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inició los trabajos del Sexto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa.



Pavlovich Arellano destacó que Sonora es pionero en el tema de igualdad de género con la reforma al artículo 150-A de la Constitución Política del Estado, para lograr la paridad de género en las candidaturas a las alcaldías, que ya es una realidad.



La mandataria sonorense refirió que con los resultados de esta reforma se pasó de 11 a 26 mujeres presidentes municipales.



Además, subió de 200 a 235 regidoras y la paridad en el Poder Legislativo también mejoró al aumentar de 12 a 15 diputadas locales, dijo ante la presencia de funcionarias de los tres niveles de Gobierno, académicas, diputadas locales y federales, mujeres procuradoras, magistradas, consejeras electorales y representantes de asociaciones civiles.



"Hemos avanzado, pero nos falta mucho más, y siempre voy a repetir esta frase que decimos y que dice mi madre: Las mujeres no queremos ser igual que los hombres; lo que queremos es tener las mismas oportunidades", enfatizó.



Para garantizar la equidad de género, expresó, envió al Congreso del Estado una serie de propuestas de Reforma al Código Penal de Sonora, que son: Castigar la violencia política de género, con prisión y multa, a quien cause un daño físico, sicológico, sexual, económico o de otra índole, en contra de las mujeres.