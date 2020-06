COVID-19 en Sonora: ¿Cuáles municipios tienen mayor número de contagios y fallecidos?

HERMOSILLO, Sonora.-Con 225 casos positivos nuevos y 14 fallecimientos, en Sonora se registra la jornada con el mayor número de contagios por Covid-19 desde que llegó la enfermedad al estado, por lo que no es momento de bajar la guardia y quienes no tienen nada qué hacer en las calles deben quedarse en casa, expresó Enrique Clausen Iberri.

Luego de expresar su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus, el secretario de Salud informó que los 14 fallecimientos ocurrieron en siete hombres y siete mujeres con edades entre los 35 y 39 años, que iniciaron síntomas entre el 13 y el 28 de mayo y fallecieron entre el 24 de mayo y el 04 de junio.

Precisó que siete de los decesos corresponden a pacientes que atendía la Secretaría de Salud, seis eran derechohabientes del IMSS y uno del Isssteson, residentes de los municipios de Cajeme, cinco; Navojoa, Nogales, Hermosillo dos cada uno; San Luis Río Colorado y Agua Prieta uno cada uno; con estas 14 defunciones, dijo, se acumulan 255 en Sonora.

Con los 225 casos de Covid-19 confirmados este jueves se acumulan 3 mil 42 en total; de las cuales 123 son mujeres y 102 hombres, de edades entre 0 y 88 años de los municipios de Hermosillo 97; Nogales 66; Cajeme 41; Guaymas seis; Navojoa y Agua Prieta tres cada uno; Bavispe y Cananea con dos cada uno; San Luis Río Colorado, Quiriego, Ures, Huatabampo y Benito Juárez uno cada uno.

El funcionario estatal comentó que se confirmaron dos casos en pacientes pediátricos, el primero en un niño de 1 año, residente de Cajeme, contacto directo de un caso confirmado y, el segundo, es una recién nacida de Hermosillo, cuyos padres fueron confirmados positivos a Covid-19; con ellos, al momento se acumulan 36 casos pediátricos y se confirmaron cinco casos en mujeres embarazadas, con las que se acumulan 27 casos en total.

Ante el aumento del número de casos, Clausen Iberri destacó que en Sonora se cuentan actualmente con 803 camas dedicadas a pacientes contagiados por Covid-19, las cuales se distribuyen en el IMSS, Issste, Isssteson, Secretaría de Salud y hospitales privados, pero que estas no alcanzaran si no se disminuye la movilidad en un 35 por ciento, en las principales ciudades como son: Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales.

“Les pido a toda la sociedad civil de Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado, y de todos los municipios, que nos comprometamos en cuidar a todo el personal que trabaja en salud, que los cuidemos no saliendo, haciendo caso, quedándonos en casa, llevando las medidas de seguridad, cuidándolos como si fueran nuestra familia, si no los cuidamos vamos a cansar a los héroes y no estarán en los hospitales para cuidarte”, expresó.

El secretario de Salud reiteró el llamado de quedarse en casa sobre todo a las personas que padecen de diabetes, hipertensión, obesidad, adultos mayores, embarazadas, niños; y a la gente que tienen que salir a trabajar en actividades esenciales se cuiden, sigan las medidas de prevención como el lavado de manos, uso de cubrebocas y la sana distancia para evitar más contagios.

Casos Covid-19 en Sonora: 3,042 casos confirmados y 255 defunciones

Defunciones registradas el 4 de junio: 14

Cajeme: 5

Navojoa: 2

Nogales: 2

Hermosillo: 2

Guaymas: 1

San Luis Río Colorado: 1

Agua Prieta: 1

Mujeres: 7

Hombres: 7

Institución Médica

Secretaría de Salud: 7

IMSS: 6

Isssteson: 1



Casos confirmados el 4 de junio: 225

Hermosillo: 97

Nogales: 66

Cajeme: 41

Guaymas: 6

Navojoa: 3

Agua Prieta: 2

Bavispe: 2

Cananea: 2

San Luis Río Colorado: 1

Quiriego: 1

Ures: 1

Huatabampo: 1

Benito Juárez: 1

Mujeres: 123

Hombres: 102

Institución Médica

IMSS: 126

Secretaría de Salud: 78

Isssteson: 21

Acumulados

Defunciones: 255

San Luis Río Colorado: 68

Cajeme: 52

Hermosillo: 36

Nogales: 33

Navojoa: 21

Caborca: 11

Guaymas: 10

Huatabampo: 4

Magdalena: 4

Agua Prieta: 4

Sáric: 2

Etchojoa: 2

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Cumpas: 1

Benito Juárez: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 108

Hombres: 147

Institución Médica

IMSS: 125

Secretaría de Salud: 104

Isssteson: 17

Issste: 6

Sedena: 2

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 3,042

Hermosillo 984, municipio con mayor incidencia con un 32% del total.

Cajeme 559 que representan 18% del total.

San Luis Río Colorado, 469, que representan 18% del total

Nogales: 450, que representan 15% del total

Navojoa: 147

Caborca: 84

Guaymas: 75

Agua Prieta: 50

Huatabampo: 30

Magdalena: 29

Cananea: 29

Nacozari de García: 24

Santa Ana: 15

Etchojoa: 14

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Altar: 11

Benito Juárez: 10

Puerto Peñasco: 7

Bácum: 7

Ures: 5

Sáric: 4

Álamos: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Pitiquito: 3

Bavispe: 3

Baviácora: 2

Opodepe: 2

Rosario: 1

Tubutama: 1

Cuampas: 1

Ónavas: 1

Ímuris: 1

Carbó: 1

Benjamín Hill: 1

Empalme :1

Villa Pesqueira: 1

Quiriego: 1

Mujeres: 1,433

Hombres: 1,609

Institución Médica

Secretaría de Salud: 1,607

IMSS: 885

Isssteson: 322

Sedena: 180

Issste: 45

Semar: 3

Casos estudiados: 6,077

Descartados: 3,035

Dados de alta: 348

Cuadro leve: 155

Hospitalizados: 284

Estables: 56

Graves: 176

Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 52