Buscará senadora reducir recursos a los partidos

HERMOSILLO, Sonora.- La senadora Lilly Téllez buscará reducir el 70% de financiamiento a partidos políticos, por considerar que las cifras del presupuesto son exageradas y que los partidos pueden trabajar con menos.



En una iniciativa para reformar el artículo 41 constitucional en materia de financiamiento de los partidos políticos, la originaria de Sonora, presentará ante el Senado la propuesta en septiembre.



"Las cifras son exorbitantes, son 5 mil 700 millones, es un insulto y es algo por lo que muchos ciudadanos hemos peleado durante décadas, si se les reduce al 70% como propongo quedaría en mil 800 millones y aún se me hace mucho dinero", indicó.



El financiamiento de los partidos políticos se fija al calcular el número total de ciudadanos en el padrón electoral por el 75% del equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



Esto da un total de cinco mil 703 millones 41 mil 646 pesos con 72 centavos, en el que el 30% se reparte de forma equitativa entre los partidos y el resto de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior.



La propuesta de la senadora Lilly Téllez es que se base no en el padrón electoral, sino en la lista nominal, además de multiplicarse por el 25% del equivalente a un UMA y no el 75%, como está actualmente.



La senadora mencionó que desde el sismo de septiembre de 2017 donde mediante una video columna solicitó a los partidos donaran parte de sus prerrogativas a los afectados, ha tenido el compromiso de buscarlo hacer desde el senado.



"Desde que publiqué en mis redes sobre la iniciativa mucha gente me ha pedido que se les quite todo el financiamiento, en ese nivel está la exigencia ciudadana, yo entiendo que no se puede quitar todo, pero reducir el 70% me parece bien, los partidos pueden trabajar con menos", resaltó.