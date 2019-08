Buscará Sara Valle dignificar a Policía

GUAYMAS, Sonora.- Para Sara Valle Dessens, las prioridades para buscar en el presupuesto de 2020 están ya muy definidas: Infraestructura y dignificación para los cuerpos policiacos a través de equipamiento y mejora en sus prestaciones.



La alcaldesa de Guaymas adelantó que estas serán sus solicitudes no sólo para los legisladores que habrán de asignar los recursos al Municipio, sino también para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su próxima visita a Sonora.



Valle Dessens reconoció que este primer año de Gobierno ha sido complicado especialmente en materia de seguridad, pero confía en que la estrategia implementada desde el Gobierno federal dará resultados satisfactorios.



Además, destacó que este 31 de agosto se celebrará el 250 aniversario de Guaymas y, entre otros eventos, se ofrecerá un concierto gratuito de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México.



A continuación la entrevista:

Este 2 de septiembre el Presidente de la República estará en Sonora, ¿tiene previsto asistir a los eventos?, ¿le hará alguna petición en especial?



Muy honrada de que nos visite de nueva cuenta, hace un año él nos visitó y muy honrada de que de nueva cuenta estemos siendo de los consentidos del Presidente, muy contenta por eso, y claro que le voy a hacer la petición de nuestro estadio, él ya lo sabe, del Centro Histórico de Guaymas, que requiere regresarle el resplandor que tuvo en otro tiempo, esas arquitecturas tan hermosas que tenemos en Guaymas y que se han deteriorado tanto.



También un apoyo en seguridad con equipamiento, con patrullas, con todo lo que se requiere, y buscar que tengamos todo el apoyo de la Federación como lo hemos venido teniendo hasta ahorita.



Eso es lo que le vamos a pedir al Presidente, que nos dé un terreno para la Guardia Nacional, eso se lo hemos pedido a la Gobernadora del Estado, y estamos buscando las mejores propuestas, necesitamos un estadio, un Seguro Social y terreno para eso, porque Guaymas ya no tiene fundo legal.

A punto de entrar al segundo año de su gestión, ¿habrá cambios en el gabinete o tomará otras medidas de austeridad?



En este segundo año seguimos con los recortes presupuestales, seguimos haciendo evaluaciones constantes del personal, de cómo están trabajando, quién está trabajando más, quién está cumpliendo al 100% con sus obligaciones o más allá del 100, dándolo todo, y en eso estamos, haciendo evaluación para que el segundo año sea mejor que este primero que tuvimos.



¿Aún no ha decidido si habrá cambios?

Sí va a haber cambios, sí va a haber modificaciones, pero todavía estamos en la parte de evaluación.



¿Cómo considera su primer año de Gobierno en el tema de seguridad?

Ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy complicado y un año de ordenar lo que venía caminando que estaba muy desorganizado, que estaba muy desordenado, y que en seguridad pues no fue la excepción. Nos tocaron asuntos muy delicados y muertes de compañeros policías.



Hoy, con la nueva estrategia de seguridad que viene implementada desde Palacio Nacional, desde la Federación, con los altos mandos de seguridad a nivel nacional pues esto nos da tranquilidad y mucha esperanza de que se pueden hacer las cosas de otra manera.



Los hechos violentos que ocurren en otros municipios cercanos como Empalme, ¿han afectado a Guaymas?

Por eso se tomó la determinación a nivel federal de que se tomara como una sola región. Yo lo veo como un corredor en donde lo que pasa en Navojoa, lo que pasa en Obregón, lo que pasa en Empalme nos impacta a nosotros y le impacta aquí también a Hermosillo.



Por eso se tenía que hacer una estrategia en conjunto, no era de una sola persona. Yo hace tiempo que estaba solicitando que se hiciera algo de esta naturaleza y la mejor decisión fue que nuestro Presidente y el doctor Alfonso Durazo determinaron que pudiera ser a través de todos los municipios del sur de Sonora.



Ahorita el llamado es a la ciudadanía a que tenga confianza, que tenga esperanza de que las cosas van a cambiar y que vamos por la paz y la tranquilidad en nuestro municipio.



¿Qué mensaje les da a quienes piden su renuncia?

En todos lados hay gente que está de acuerdo contigo y gente que no está de acuerdo contigo. Yo tengo el respaldo y el aval de la población que me apoyó en más de un 60% y eso me da el aval de trabajar con muchas ganas y con mucho entusiasmo.