Buscan una producción sana

El cabildeo hecho por agricultores de todo el país tuvo eco en el Senado mexicano y no se presentó una iniciativa que buscaba eliminar el uso de plaguicidas, lo que habría afectado la siembra y cosecha de alimentos del campo, según los productores.

La propuesta planteaba prohibir de tajo el uso de plaguicidas altamente peligrosos y aquéllos que perjudiquen la salud humana y a los ecosistemas, y busca una transición hacia sustancias naturales.

Tales modificaciones a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas y regulación de bioinsumos pretendían alinearse con 35 países del mundo que ya han prohibido estas sustancias y que en México todavía se comercializan.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) previó que si la reforma pasa tal como está planteada, sin un análisis de riesgo, provocaría una caída de entre 30% y 40% en la producción agrícola, lo que derivaría en inflación.

Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), consideró que de haberse aprobado, habría sido una catástrofe para la producción de alimentos en México.

“Logramos que los senadores vieran con importancia este tema y al parecer se meterá otra iniciativa con adecuaciones; estamos de acuerdo en mayor regulación, pero que sea con receta, que sea con medidas no excesivas hacia los cultivos para no contaminarlos”, señaló.

Están de acuerdo Los productores del agro en ir sustituyendo los químicos con otros más “amigables” con el medio ambiente, expuso, pero se requiere primero contar con ellos.

“Ya que se tenga el sustituto, como ha ocurrido con muchos otros que dicen que son altamente peligrosos y que dejaron de usarse por su toxicidad y se reemplazaron por otros”, apuntó.

El proyecto de ley sugería que la Secretaría de Salud promoviera el avance hacia la transición de sustancias naturales, para garantizar la eliminación ambientalmente racional de las existencias de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas.

Manuel Cázares Castro, presidente nacional del Sistema Producto Tomate, dijo que no están en contra de la iniciativa, porque la eliminación gradual de plaguicidas es un proceso que ya siguen.

“Lo que queremos es producir alimentos seguros de consumir, inocuos y en el momento en que encontremos un producto alternativo, seguramente vamos a eliminar el que pueda tener moléculas nocivas”, declaró.