Buscan superar crisis de agua en Nacozari de García

NACOZARI DE GARCÍA, Sonora.- A pesar de que no se aprobó la declaratoria de emergencia por el desabasto de agua en Nacozari de García, autoridades municipales buscarán apoyos directos hoy con los gobiernos estatal y federal.



El director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Luis Alberto Estevané Hernández, mencionó que además del desabasto de agua, se tienen problemas de turbidez.



"No alcanzamos a nivelar con la potabilizadora, por eso pedimos apoyo a Grupo México, que nos están apoyando, además de con la asesoría, con químicos más potentes", mencionó.



Estevané Hernández aseguró que están dentro de los límites permitidos para el consumo humano de agua, debido a la turbidez, pero sí se tiene que mejorar la calidad del líquido.



"Los químicos los compra el Organismo, pero ahorita como la turbidez aumentó, ocupamos mucha más cantidad, o sea lo que nos gastábamos en tres meses, ahora me dura un mes nomás", detalló.



Además de estos gastos que tienen que cubrir con recursos propios, han tenido que buscar la forma de abastecer de agua a la población de Nacozari de García, por rechazarse la declaratoria de emergencia por sequía.



Esto, explicó el director de Oomapas, se debió a que este año se registraron lluvias en la población, y aunque se tiene el proyecto de construir un acueducto Fundición-Nacozari, éste se espera concluirlo a principios del próximo año.



Mediante este proyecto podría aumentarse la eficiencia del agua en un 80%, ya que actualmente de la que sustrae de los pozos se aprovecha alrededor del 50%, precisó.



Nacozari de García utiliza únicamente dos pozos de agua en este momento y con la obra del acueducto se incluye la rehabilitación de tres más, con lo que podrían contar con más líquido para cubrir las necesidades de la población.



Entre los dos pozos que funcionan se tienen 38 litros de agua por segundo, mientras que el represo El Huacal otorga otros 30 litros por segundo, que suman 68 litros por segundo.



El director de Oomapas mencionó que disminuyendo las fugas de agua, dándole mantenimiento a la red y sectorización, con entre 70 y 80 litros de agua por segundo se cubriría la necesidad.