Buscan sonorenses proyectarse en Coyotes de Sonora

Con la creación del nuevo circuito nacional de futbol semiprofesional Nuestra Liga, son varios los sonorenses que tendrán una opción más donde desarrollar sus carreras, ahora en el club Coyotes de Sonora.

Este es el caso de Juan Adrián Ríos y Jorge Leonel Olivas, quienes ven en el nuevo proyecto un escaparate que podría llevarlos a consolidarse en un futuro cercano en el balompié profesional.

El primero ya cuenta con cierto recorrido en el futbol de paga, una vez que llegó a jugar con Correcaminos UAT en la Liga de Ascenso MX; sin embargo regresó a su natal Hermosillo para probar suerte en un nuevo circuito que promete competir contra las divisiones tradicionales.

“La verdad, yo antes de venir acá me informé bien. Creo que está muy bien organizada por ex silbantes profesionales y ex mundialistas. Creo que es un buen paso, lo vieron muy bien, porque para los chicos que van empezando es como una proyección y un buen comienzo; también para mí.

“Creo que es una buena oportunidad porque la liga es nueva, y nacionalmente tiene todas las miradas encima, a ver qué tal. Cuando un proyecto es nuevo de ahí se abren nuevas oportunidades y yo confío en que van a venir buenas cosas”, comentó el delantero.

A sus 16 años, Olivas sabe que el club podría ser una trampolín para darse a conocer dentro del panorama profesional, toda vez que necesita del fogueo y aprender a vivir fuera de su natal Nogales antes de aventurarse por el interior del País.

“Ahora el 20 iba a ir a Monterrey, pero Coyotes me dijo que tenía planes para mí y preferí a Coyotes para primero profesionalizarme, agarrar experiencia y después ver qué pasa.

“Afortunadamente debutamos la semana pasada, contra Profesar Internacional, allá en Chapala. Yo me sentí bien, iba preparado física y mentalmente; sentí que hice un buen papel”, comentó el joven mediocampista.

Coyotes de Sonora debutó el viernes pasado con un empate 0-0 en Chapala, Jalisco, y este sábado tendrán su primer partido como locales en Hermosillo, cuando reciban a Cañeros de Tala en “La Sauceda 3” a las 19:00 horas.