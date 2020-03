Buscan proteger a personas en situación de calle

Autoridades de algunos municipios del Estado han iniciado acciones para proteger a personas en situación de calle durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.



En Ciudad Obregón, el DIF Cajeme instaló frente a Palacio Municipal un lugar donde los indigentes tendrán acceso a cambios de ropa, un sitio donde asearse, cortarse el cabello, alimento y atención médica.



La presidenta del voluntariado explicó que por ser población vulnerable y además un posible foco de contagio y propagación del coronavirus, brindarán servicios de limpieza y atenciones constantes a personas que deambulan por las calles.



Realizarán recorridos por los sitios donde suelen reunirse, para monitorear que no se aglomeren en grupos de más de 10, dijo, y les ofrecerán los servicios que tienen a los que no lleguen por su propio pie al punto donde se ubican.



Manifestó que se vigilará que estas personas no presenten ninguna sintomatología de alarma, ya que por la situación en la que viven son propensos a adquirir enfermedades, y no solamente coronavirus, también otras de riesgo como tifoidea, cirrosis, entre otras.



ACONDICIONAN CENTRO



En Guaymas, Desarrollo Social y Protección Civil Municipal acondicionaron en Fátima un centro para aislar a los indigentes mientras pasa la contingencia, pero todos tras descansar, alimentarse e hidratarse, se escaparon.



El jefe de la Unidad de Protección Civil, Mario Madueño Tirado, informó que la directora de Desarrollo Social, Ana Merlos Coronado le pidió colchonetas, cobijas y despensas para atender a esta población en un centro comunitario desde que inició la alerta sanitaria.



“Le entregamos 60 colchonetas con igual número de cobijas y diez despensas para que se abriera un centro de acopio para indigentes, pero desafortunadamente se escaparon los que fueron llevados ahí, y no podemos obligarlos a que se queden, no hay una forma legal para hacerlo”, externó.



Hoy en día, dijo, continúan brindándole alimentos y líquidos a cada uno de ellos en los lugares donde pernoctan, tomando las medidas sanitarias requeridas por la Secretaría de Salud.



OFRECEN ATENCIÓN



En Navojoa, las personas en condición de calle tendrán la opción de ser valorados por personal de la Dirección de Salud y de presentar síntomas relacionados con el Covid-19 serán canalizados al Hospital General, informó Pedro Díaz Félix.



El director de Salud Municipal indicó que se estima que existen siete indigentes en el Centro de la ciudad y que no se tiene un lugar para albergarlos.



“Estamos esperando las instrucciones de la gobernadora para ver qué nuevas acciones llegarán”, agregó, “las personas indigentes con algún síntoma serán revisadas”.