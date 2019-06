Buscan descubrir por qué se ausentó aguamala de la región

GUAYMAS, Sonora.- La ausencia de aguamala en las costas de Guaymas y Empalme pudiera ser originada por la operación de buques sardineros, cuestiones ambientales, temperatura en el agua, por las actividades que se realizan en Las Guásimas o reabsorción de gónadas, apuntó la doctora Juana López Martínez.



La investigadora titular en Pesquerías en el Cibnor (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste) señaló que durante 2018 y 2019 no se localizaron volúmenes de medusa "bola de cañón" para su explotación pesquera en la región, pero sí hubo presencia de larvas en algunos puntos.



Indicó que no han realizado un estudio científico para determinar los motivos de este evento, sin embargo, la aguamala es una especie de pulso que sale en cantidades espectaculares y luego desaparece, no es privativo de Guaymas y Empalme, esto sucede en todo el mundo.



"En el Cibnor estamos preocupados porque cada vez son más embarcaciones que pescan la aguamala, en teoría hay una cierta regulación que limita el número de pangas, aunque son muchas las que salen de manera ilegal", puntualizó.



En el Alto Golfo, apuntó, se han detectado importantes volúmenes de la especie y aunque en apariencia son diferentes, académica y científicamente no se ha comprobado que no sean de la misma familia.



"A las medusas no les favorece el frío y este año que no hubo capturas, las temperaturas en el mar estuvieron muy bajas, eso pudo haber afectado su crecimiento, ya tenemos experiencias de años anteriores", subrayó.



López Martínez agregó que se encuentra a la espera de recursos para iniciar con el estudio de las especies marinas que han sido desplazadas a otros lugares y las que han llegado de otros climas a consecuencia del calentamiento global, para buscar una diversificación de las pesquerías.



Apuntó que en este proyecto trabajará coordinada con investigadores y autoridades pesqueras para sacar información sobre las potenciales de los recursos pesqueros.