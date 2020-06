Buscan apoyo para llevar a Jorgito a hospital de Tucson

Navojoa, Sonora.- Por la emergencia sanitaria de Covid-19, las terapias físicas de Jorge Alfredo, el niño de 11 años que fue atropellado por un vehículo de la Sedena el año pasado, se suspendieron por lo que buscan llevarlo a la ciudad de Tucson, Arizona, a un hospital ortopédico, manifestó Melina Guzmán Salazar, madre del menor.

Por el Covid-19 no se le han dado sus terapias, yo trato de dárselas a como me dijeron, pero no veo que tenga resultados”, lamentó, “pedí apoyo (al Gobierno municipal) para ver si me lo pueden pasar al otro lado”.