Busca reducir afluencia vehicular en 85% el Quédate En Casa Obligatorio: SSP

HERMOSILLO.-El principal objetivo de las medidas efectuadas en la Fase Dos de la estrategia Quédate en Casa Obligatorio, es reducir la afluencia vehicular en 85 por ciento para cuidar la salud y la vida de los sonorenses.

En conferencia de prensa, realizada en conjunto con el Dr. Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública en Sonora, indicó que estas medidas que entraron en vigor el pasado lunes, van enfocadas primordialmente a reducir la carga vehicular en los municipios con más personas en la entidad.

“El objetivo del programa es reducir el 85 por ciento de la movilidad en el estado de Sonora, es el gran objetivo de este trabajo en conjunto de las diferentes secretarías, de los medios de comunicación y la sociedad misma”, afirmó.

Durante el primer día de la Fase Dos del programa #QuédateEnCasa, detalló Anaya Cooley, se realizaron 130 multas a quienes no pudieron justificar su movilidad en la calle, y se detuvieron seis automóviles en distintos municipios de la entidad.

“En Agua Prieta fueron amonestaciones e inician en este día las sanciones, también en el caso de Caborca, y donde se aplicaron más (multas) fue en Puerto Peñasco, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Magdalena, Huatabampo, Nogales y Cajeme, también hubo seis vehículos detenidos en los filtros que se pusieron a disposición de las autoridades en Nogales”, precisó.

En los filtros instalados en diversas calles de los municipios, mencionó el secretario de Seguridad Pública, participan elementos de las policías estatales y municipales, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina.

Por su parte, Gerardo Álvarez Hernández dijo que con base a las mediciones que han efectuado en el estado, la velocidad del contagio no ha sido tan fluida en comparación a otras partes del país, por lo que estas medidas ayudarán a mitigar aún más la pandemia.

“Lo que hemos observado recientemente es que la curva de casos registrados no tiene la velocidad de crecimiento que en otros estados, y esto es muy importante que la comunidad lo sepa, no quiere decir que no está creciendo, es diferente, lo que está sucediendo es que no se duplican los casos con la velocidad que en otras regiones están ocurriendo”, apuntó.