Busca madre salir adelante junto a sus tres pequeños hijos

GUAYMAS, Sonora.- Cristina Michel Valentín Guerrero enfrentará la temporada invernal junto a sus tres hijos en un cuarto hechizo de lámina galvanizada y cartón que vecinos de la colonia Popular, en el municipio Guaymas le prestaron de manera temporal.

La jalisciense de 26 años de edad habita un cuarto de 4 por 4 metros, semiconstruido con materiales de desecho en la parte posterior de dos cuartos de ladrillo de una familia que le brindó un techo mientras su situación mejora.

Las paredes de la habitación no están selladas por completo al techo, lo que provocará que el viento que se registre en los siguientes meses y hasta la lluvia se cuele al interior, donde duermen ella, Esmeralda Guadalupe, de 6 años de edad; Érick Alejandro, de 4; y Édgar David, de 3.

En el cuarto que ocupan, tiene sólo una cama, un colchón adicional, dos cobertores, una almohada, un abanico y un televisor que le prestó un vecino para entretener a sus hijos, mientras ella ayuda a preparar los alimentos a la familia que le da posada.

Esta será la primera época de frío que pasará en el cuarto donde vive, por lo que desconoce lo duro que pueda llegar a ser el dormir expuestos a los vientos que se presentarán en el invierno.

La mujer llegó a Guaymas hace casi 3 años para quedarse con su madre, pero su enfermedad sólo le permitió estar con ella en sus últimos momentos de vida y sepultarla, y aunque al principio la suerte le sonreía, después las cosas cambiaron.

"Cuando llegué a Guaymas tenía documentos oficiales, mi acta, mi credencial del INE, y con eso bastaba para poder pedir trabajo en lugares de aquí, pero cuando mi mamá murió desaparecieron de su casa y ahora ocupo pagar 380 pesos para sacar un acta de nacimiento", comentó.

Al verse sola y en la calle, fue en busca del padre de uno de sus hijos, que reside en Ciudad Obregón, donde estuvo un tiempo pero luego regresó a Guaymas para saber qué papeles le había firmado a su hermano, después de morir su madre, pero no encontró respuestas.

"Mi hermano se quedó con la casa, el dinero del seguro de vida, aparte varias cosas, lo de adentro de la casa, material, estufa, cama, televisión, mis papeles, todo; me hizo firmar unos papeles, no me dijo para qué eran y ya no lo volví a ver, no sé dónde está", externó.

LE DAN LA MANO

La falta de documentos que la identifiquen y la enfermedad en los intestinos que padece Érick Alejandro, la obligaron a quedarse a cuidar a sus hijos, aunque no pierde la esperanza de volver a trabajar para darles una vida mejor a sus niños.

La hija mayor cursa su primer grado en una escuela primaria de la zona, y durante las celebraciones del Día de la Independencia de México, Revolución Mexicana, y otras que se han realizado no asistió a clases por falta de dinero.

"La niña es muy inteligente en la escuela, pero no la mandó cuando piden que vayan vestidos de algo o lleven comida, prefiero que falte a los eventos, me da tristeza, se nos complica, pero de un lado o de otro obtenemos ayuda para comer", puntualizó.

Aunque las condiciones económicas en su familia no eran óptimas, antes de morir su madre, los niños disfrutaban de una mejor vida, tenían sus regalos y cena en la época de Navidad.

¡Apóyelos!

Las personas que deseen ayudar a Cristina Michel y sus hijos, su domicilio actual está ubicado en Lote 7, Manzana 8, de la colonia Popular, y su teléfono celular es 622 182 2044

El pequeño Édgar David, con apenas 3 años de edad, recién le pidió un pastel y un "Little Pony", Érick Alejandro carros y Esmeralda Guadalupe añora que le regale una Tablet como la que sus compañeros de salón tienen.

"No tienen ropa de invierno, la que tengo es del año pasado y ya no les queda, los tres niños se ponen talla 5 y en calzado son 18, 19 y 21", subrayó la joven madre.