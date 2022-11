Busca el Estado fortalecer ingresos: Omar del Valle, Secretario de Hacienda

HERMOSILLO, Sonora.- La principal premisa de la Secretaría de Hacienda dentro del paquete económico 2023 es ordenar las finanzas públicas en las tasas, tarifas e impuestos que cobra el Estado para fortalecer los ingresos propios e invertirlos en las necesidades de los sonorenses.

El secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, señaló que en la medida que el Gobierno del Estado fortalece sus ingresos la Federación podría otorgarle más recursos y eso conlleva a dejar de depender de los financiamientos de los bancos.

Si hay algo que no estamos haciendo bien que se señale y se atienda oportunamente y evitar que se descomponga la administración pública”.

“Tenemos que revertir esa tendencia que por muchos años no se mejoró en la eficiencia de recaudación, en tal sólo estos primeros 10 meses del año ya recaudamos casi 800 millones de pesos adicionales que no teníamos en el programa del presupuesto y eso ha sido una eficiencia de recaudación”, subrayó.

¿En qué se basó la Secretaría de Hacienda para elaborar el presupuesto de 2023?

Omar del Valle Colosio (OVC): Son varios temas o premisas con las que se trabaja la elaboración de un proyecto de presupuesto, lo primero se parte de cuánto ingreso pretendes recibir el próximo año y posteriormente con ello hacer todo el análisis a atender las necesidades de inversión que tiene el Estado previstas dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Cuando integramos la parte del presupuesto tenemos que pensar siempre en mantener finanzas sanas, que seguimos siendo un presupuesto austero, un Gobierno austero que no gaste en materias que no necesariamente le benefician a la sociedad, son políticas que nuestro Gobernador. Sanear las finanzas, cuidar los pesos que tiene el Estado, hacer todo mundo que trabaja en el Gobierno del Estado responsable de los pesos que va a tener para el ejercicio del recurso, evitar que se crezcan los gastos que no necesariamente le benefician a la sociedad y buscar la mayor cantidad de recursos para destinarlo para lo que realmente importa. El desarrollo económico de nuestro Estado, balancearlo; desarrollo y seguridad esa es una visión que conjunta diferentes estrategias en materia de seguridad pública, en materia de desarrollo social, atender a la población que menos ha sido favorecida en nuestro Estado...

El presupuesto que se presentó al Congreso es responsable, transparente, justo para necesidades que tiene el Estado, desde luego hay muchísimas más necesidades y poco a poco tenemos que avanzar con orden, con cuidado y responsabilidad en atender las necesidades de nuestro Estado”.

El presupuesto 2023 ha generado polémica porque había un compromiso de no aumentar impuestos y para el próximo año están contempladas alzas en revalidación y expedición de placas, hospedaje, licencias, alcoholes, ¿cómo explicar esta decisión a la sociedad que enfrenta problemas económicos por la inflación?

OVC: El primer punto, la estrategia de los ingresos es ordenar las finanzas, es ordenar la parte de las tasas, las tarifas, de los impuestos que cobra el Gobierno del Estado con un objetivo muy claro, fortalecer los ingresos propios nos permite invertir en las necesidades de la sociedad. En la medida que el Gobierno del Estado fortalece sus ingresos también la Federación nos da más ingresos; por mucho tiempo los ingresos del Estado se han mantenido prácticamente igual, no hemos crecido y hemos dependido de los ingresos de la Federación y financiamientos de los bancos. Tenemos que revertir esa tendencia que por muchos años no se mejoró en la eficiencia de recaudación. En tan sólo estos primeros 10 meses del año ya recaudamos casi 800 millones de pesos adicionales que no teníamos en el programa del presupuesto y eso ha sido una eficiencia de recaudación. Sonora es el Estado de la frontera que menos ingresos tiene en comparación con los ingresos totales, del 2017 al 2020 los ingresos propios del Estado con relación a todos los ingresos que tenemos no suman ni el 11%, dependemos siempre de los ingresos de la Federación y cómo se financiaban los gobiernos anteriores, con financiamientos con bancos que complementaban las necesidades de flujo, de pesos para poder atender las necesidades.

En materia de los impuestos sobre hospedaje que tiene el Estado de Sonora somos uno de los siete estados en todo el País que tiene la tasa más baja; las marcas turísticas fuertes como Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, la propia Ciudad de México tiene tasas variables incluso hasta el 7% se cobra en moteles en Baja California, otros estados 4%, 5% y lo que se propone en el proyecto es homologarlo a la media nacional, eso va a permitir generar 36 millones de pesos más que se va directamente a un fideicomiso. En 2021, 2022 y para el próximo año los incrementos en materia de revalidación de placas el incremento es menor al de inflación al igual que este año, es decir no le transferimos a la ciudadanía el costo de inflación, el Estado absorbe una parte, el proveedor tendrá que absorber otra parte generando mejores precios y que el costo se mantenga estable. Para emisión de nuevas placas se actualiza igual por 7% que es menos de la inflación y se le agregan 200 pesos, ese incremento de 200 pesos lo que nos permite es generar una bolsa que se irán a movilidad y transporte. El costo de la licencia (de alcoholes) de tiendas departamentales y tiendas de autoservicios son conceptos diferentes que estaban pagando licencias por el mismo costo y no es lo mismo un Oxxo, 7Eleven, un Circle K, que una tienda departamental como Soriana y Walmart, se hace diferenciación en ese sentido y lo hemos platicado con cámaras.

Además de los aumentos anteriores, se consideró un cobro de 225 pesos por la expedición de cédulas de identificación a las empresas de seguridad privada, ¿esto es un nuevo impuesto?

OVC: Es un ingreso que la Secretaría de Seguridad Pública debió haber tenido desde el 2017, viene de una ley que rige el tema y para el presupuesto 2023 la Secretaría de Seguridad Pública propuso que se pudiese cobrar la emisión de esta cédula que es única y permanente, no es anual, para efectos de que los elementos de seguridad privada cuenten con esa certificación, Hoy por hoy los elementos de seguridad no tienen esa certificación o esa cédula y es una parte también de las estrategias o políticas de seguridad pública, es decir las empresas que tienen en su haber elementos de seguridad pues tengan elementos certificados que son los que cuidan comercios, negocios y otros establecimientos. También es parte de las estrategias que se han planteado en la Secretaría de Seguridad Pública como lo ha comentado la secretaria María Dolores del Río, de que toda la estrategia de seguridad pública se pueda ir fortaleciendo, pero eso es un tema que está en ley que desde el 2017 se debió haber aplicado.

¿Hay más aumentos u otros impuestos que no se hayan mencionado en la conferencia de ayer y en esta entrevista?

OVC: Año con año se hacen actualizaciones, lo que buscamos en el Gobierno es que las actualizaciones siempre sea menor al costo de la inflación eso para que la ciudadanía en su bolsillo no sea impactado, por qué se actualizan, porque también los costos de producción se incrementan y aparte los ajustes que estamos asumiendo en el Gobierno del estado también asumimos parte de ese costo y otra parte es con las proveedurías más competitivas particularmente en este año 2022 hubo conceptos que no se incrementaron por ejemplo en materia de arrendamientos, los arrendamientos en 2022 lo que se planteó es mantener prácticamente el costo que se venía desde 2021 pero todo el sector inmobiliario exige que se le pague más y eso hace que el estado tenga que pagar un porcentaje más en arrendamientos y eso pues llega una parte genérica por debajo de lo que está la inflación este año. La inflación este año cerrará alrededor de 9%, esos incrementos que vemos nosotros en los derechos y aprovechamientos de trámites que se realicen se mantengan por debajo de ese nivel.

¿Tiene un estimado de la cantidad de participaciones federales que Sonora podrían alcanzar extras a las que tienen actualmente con esta recaudación?

OVC: Para 2023 ya están destinadas tendríamos que ver cuánto ingreso recuperamos en 2023 para que en 2024 se generen más participaciones pero no solamente es el ingreso propio que genera el Estado, es importante mencionar que cuando pagamos el predial, pagamos el agua pagamos temas municipales, cuando la federación observa a Sonora y ve sus ingresos como estado, de los municipios y si siguen rezagando los recurso que tiene la Federación menos recurso le toca a Sonora. Existe una sola bolsa que recauda el SAT, las ventas del petróleo y otras cosas que se reparte en todo el país por ley de coordinación fiscal y lo que sucede es que los estados que más se rezagan en sus ingresos propios menos reciben en sus participaciones. Entonces tenemos que ser más eficientes en la recaudación Estado y municipios para que en 2023 crezcamos en nuestros ingresos propios y eso se refleje en mayores participaciones en 2024 y así sucesivamente.

En materia de impuesto sobre nómina el Estado tiene una tasa de 2% actualmente pero sí es importante aclarar que existen tres sobre tasas de 15% cada una para infraestructura educativa, para universidades y centro de Concertación de la Obra Pública, esas tres sobre tasas que representa 45% cuando se suman al 2% suman 2.9% y elcambio se hace a 3% por eficiencia de recaudación y temas legales. También se generan recursos adicionales queson más de 400 millones de pesos y eso se etiqueta a la parte de seguridad pública. Losempresarios necesitan mayorcerteza en sus inversiones enel Estado y una de las principales agendas que les preocupa es el tema de seguridad.

¿Los recursos que se capten por el cobro de impuestos se pueden usar en la compra de transporte y otros rubros?

OVC: Son ingresos de libredisposición, todos los ingresos que recibe el Estado porimpuestos, por derechos yaprovechamientos y participaciones son de libre disposición, qué significa esto, queel Estado los puede utilizarpara asignaciones que mejorle convenga como proyectodel Estado, hay otros recursos que son aportaciones. Lasaportaciones que nos da laFederación, esas no se tocan,están destinadas a un rubro:Sagarhpa por ejemplo, temasde vivienda, de Comisión deBúsqueda de Personas esosrecursos están etiquetados,esos se llaman aportacionespero los recursos que recibeel Estado por conceptos de impuestos, aprovechamientos,por multas, por fiscalizaciónde impuestos, por emisión deplacas, licencias, tarjeta decirculación, permisos de alcoholes, trámites de registrocivil, trámites de registro público, notarías y demás soningresos del Estado que se llegan al Estado y se distribuyenpara atender las necesidadesque tienen programada cadasecretaría, en ese sentido nohay inconstitucionalidad.

El financiamiento de mil millones de pesos en dónde se va a utilizar, sabemos que el Gobernador ha mencionado varias obras hidráulicas y de contención en municipios como Nogales, Agua Prieta, Guaymas y Navojoa, pero específicamente en, ¿cuáles se va a usar ese dinero?

OVC: Los financiamientosque están para 2023 es el mismo financiamiento que teníamos para 2022 son milmillones de pesos, en años anteriores, por ejemplo en 2016,se contrataron 5 mil millones de pesos con bancos paracomplementar los ingresos yasí sucesivamente. La idea denosotros es mantener o reducir las necesidades de financiamientos año con año, elaño pasado requerimos 2 mil600 millones de pesos para elcierre, todos los créditos yalos pagamos pero eso nos dados cosas: uno ser un cliente bueno para los bancos, quelos bancos nos presten bien ya mejores tasas eso nos conviene también para que quienes observan las finanzas delestado para los financiamientos de largo plazo sean de menor costo. Esos mil millonesde pesos entran al funcionamiento de todo el estado paraatender necesidades como lasque mencioné ahorita. Lo queha comentado el Gobernadores armar un programa de inversión con financiamientode mediano plazo, todos los financiamientos que contratemos en esta administraciónse pagan en esta administración, no podemos heredar unpasivo que después no puedan administrar.