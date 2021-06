Busca 'Jicamita' Acuña ser profeta en su tierra

Después de sólo ver acción durante 14 minutos con los Rayos del Necaxa en el torneo Guardianes 2021, el hermosillense Francisco Javier Acuña llega a Cimarrones de Sonora con la clara intención de recuperar el nivel que algún día mostró en la Liga MX.

El mediocampista que alguna vez fuera apodado el “Messi Mexicano” arriba como jugador libre y con contrato de un año al conjunto dirigido por Gabriel Pereyra, donde intentará convertirse en un referente luego de más de 15 años de haber dejado su ciudad natal por seguir sus sueños.

“Después de lo que pasó con Necaxa, que no tuve tantos minutos, al terminar el torneo me hablan de Cimarrones, hablan conmigo de muy buena forma, me presentan el proyecto y toda la situación.

“Entonces, junto con familia, tomo la decisión de poder quedarme acá, poder ayudar al proyecto de Cimarrones a crecer; la verdad que vamos a disfrutar Hermosillo y estar con la familia, que mis papás puedan también disfrutar de sus nietos”, comentó ayer.

La llegada del “Jicamita” al conjunto sonorense se da tras varios intentos del club por hacerse de sus servicios, y aunque a sus 33 años ya no es considerado una promesa del balompié nacional, éste asegura que todavía tiene mucho que aportar al futbol de Cimarrones.

“Como en 2015 hubo una oportunidad de que viniera, cuando iban empezando (Cimarrones), tenían muchas ganas de que viniera aquí, pero no se dio. Yo estaba con la mente de estar allá (Liga MX) y hacer mi carrera.

“Luego hablando con Pedro (Beltrán), que es el director deportivo, me dijo que ya me tenían visto, que querían que viniera, pero yo me había ido a Canadá y se complicó por todo eso. Hoy, en cuanto salí de vacaciones, a los tres o cuatro días me volvieron a marcar”, explicó.

�� Iniciamos con el jugador sonorense proveniente del Necaxa: Francisco Javier ‘’El Jicamita’’ Acuña.



El mediocampista jugó en 5 equipos de Liga MX��



El nacido en Sonora viene a reforzar con su calidad y magia a nuestro equipo ��♂️



¡Bienvenido! pic.twitter.com/MXO5fp3Dpw — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) June 9, 2021

Esta no será la primera vez que el “Jicamita” juegue en la División de Plata del futbol mexicano, una vez que ya participó en este circuito del 2015 al 2017 con el extinto equipo de Lobos BUAP.

En su carrera, el mediocampista ha vestido los colores de Tigres (2008-2013), San Luis (2012-2013), Morelia (2013-2014), Puebla (2014-2020) y Necaxa (2021) en Liga MX, además de tener un breve paso por el futbol canadiense con el Atlético Ottawa en 2020.

“Siento que llego bien, incluso en los entrenamientos me he sentido muy bien, obviamente apenas vamos empezando. Siendo sincero, pienso que en Necaxa pude haber jugado mucho más, pero bueno, por una u otra circunstancia no se pudo dar.

“Llego con 33 años, creo que con experiencia. Vengo a aportar dentro de la cancha y también con los jóvenes, a poderlos ayudar a crecer, a que den el paso de Expansión a Primera División”, finalizó.

ÉL ES…

Francisco Javier Acuña Víctor

Edad: 33 años

Posición: Mediocampista

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Periodo - Equipo

2008-2013 - Tigres UANL

2012-2013 - San Luis

2013-2014 - Morelia

2014-2020 - Puebla

2015-2017 - Lobos BUAP

2020 - Atlético Ottawa

2020-2021 - Necaxa