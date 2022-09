Busca Daniel Guerrero seguir aportando experiencia a Naranjeros

Con la experiencia de trece años jugando en la Liga Mexicana del Pacífico, el lanzador Daniel Guerrero reportó este martes a su segunda pretemporada con Naranjeros de Hermosillo, donde espera seguir mostrando sus conocimientos e incluso superar los números que dejó en su campaña anterior.

Durante la temporada 2021-2022, el derecho dejó una marca de 3-1 en ganados y perdidos en 20 salidas como relevista, y una efectividad de 2.70, algo que a sus 37 años de edad todavía busca mejorar, según comentó.

“Como yo me lo he propuesto en cada temporada, cada oportunidad que se nos presente dentro del terreno la verdad que yo siempre trato de disfrutarla, de aprovecharla, porque yo siempre me he preparado como si fuera la última y trato de hacerlo al 100% siempre.

“Yo siempre he tratado de mejorar mis números. Claro, se sabe que hay años buenos, años malos y años regulares, pero yo siempre llego con la mentalidad de hacerlo mejor que el año pasado”, expresó.

Después de haber formado parte de los equipos de Guasave, Jalisco y Mazatlán en la LMP desde el 2006, el nayarita afirmó que todavía le quedan ganas de seguir escribiendo historia en este circuito, ahora defendiendo los colores del conjunto con más títulos.

“Yo llegué joven a Guasave, y después de todos estos años jugando en ambas ligas (LMP y LMB), yo creo que con el tiempo la experiencia es la que va hablando. Yo creo que Hermosillo es uno de los equipos que siempre ha apostado por tener esos jugadores ya hechos, y yo creo que les ha funcionado muy bien

“Cuando llegué yo, me dijeron ‘vas a tener oportunidad, nada más queremos que des lo mejor de ti’, y yo creo que eso es lo que ha funcionado; estoy muy contento por darnos esa oportunidad a nosotros”, concluyó.