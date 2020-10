Boletín Sonora: Yacimiento de Litio en Sonora no es el más grande del mundo

Yacimiento de Litio en Sonora no es el más grande del mundo

No era tan grande como esperaban, hablamos del yacimiento de litio en Bavispe, indicó este jueves Graciela Márquez, secretaria de Economía de México, quien explicó que en las estimaciones del tamaño "se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio".

Detienen a Secretario de Defensa de EPN en EU

En familia y en California, fue detenido el general Salvador Cienfuegos, ex titular de Sedena durante el mandato de Enrique Peña Nieto, confirmó el canciller Marcelo Ebrard. Más tarde, se reveló que fue a petición de la DEA y su caso sería turnado a la corte de Nueva York, donde se juzgó a "El Chapo" Guzmán y se lleva a cabo el juicio contra García Luna.

Planeado y con ayuda, el robo de medicinas para niños con cáncer

Vecinos del almacén de Novag, en Iztapalapa, donde los medicamentos oncológicos fueron sustraídos, aseguraron que todo fue premeditado y con ayuda interna. Dicen haber visto movimientos raros y tráilers en días anteriores.

Sangre O y B, menos vulnerables a Covid-19

Estudios realizados en Dinamarca y Canadá arrojaron que las sangres tipo O y B tendrían una menor probabilidad de enfermarse gravemente, según dos estudios publicados el miércoles; aunque expertos señalan que se se requiere más evidencia.