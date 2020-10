Boletín Sonora: No dan tregua los ladrones

No dan tregua los ladrones

Los ladrones no dan tregua de plano, pues resulta que según estadísticas del Observatorio Sonora por la Seguridad, Hermosillo y Cajeme son los municipios donde más llamados por robo a negocio se hacen al 911. De enero a agosto de 2020 en esos dos municipios se acumularon 2 mil 836 llamados por robo.

Seguimos en semáforo amarillo

Ni modo, Sonora y Baja California permanecerán en semáforo amarillo dos semanas más según informó ayer la Secretaría de Salud. Pero a otros estados les fue de veras mal, pues siete pasaron de moderado a alto, imagínese, retrocedieron; mientras que cinco bajaron de alto a moderado y 20 siguen igual. La gente no debe relajarse y aunque no le guste, hay que cumplir con las medidas preventivas, no hay de otra.

Crearán México y Argentina una ¡agencia espacial!

Aunque parezca extraño en estos momentos de crisis y pandemia, México y Argentina firmaron un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, según dijo el canciller Marcelo Ebrard en las redes sociales.

"Construimos futuro hoy desarrollando tecnología propia. Buena noticia!!", escribió el canciller en Twitter.