Bloquean maestros interinos la entrada Sur de Navojoa

NAVOJOA.- Maestros interinos de distintos niveles e instituciones educativas tomaron ayer por la mañana la carretera federal México 15 a la entrada Sur de la ciudad en protesta porque no les han dado base.

Carla Valenciano, líder del Movimiento Magisterial Interino por una Estabilidad Laboral, integrado por docentes de la lista uno (maestros que ya hicieron el proceso de admisión 2020-2021), dijo que buscan una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno federal y estatal para resolver la situación de las plazas.

No nos han basificado, desde cuando dijeron que iban a sacar lineamientos y es fecha que no lo hacen, la vigencia termina el 31de mayo y no nos han resuelto nada.