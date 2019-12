Beneficia Gobernadora con becas y proyectos a población del Río Sonora

BANÁMICHI, Sonora.- Visitar los municipios y comunidades de la entidad es como se pueden conocer las problemáticas y necesidades de los ciudadanos, a través del diálogo directo, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al realizar una intensa gira de trabajo por municipios del Río Sonora.

Como parte de las actividades de fin de año, la mandataria estatal visitó Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, y Baviácora, donde fue recibida con calidez por alumnos y padres de familia, a quienes les entregó apoyos como becas a estudiantes de educación básica, y proyectos productivos, estímulos económicos especiales para personas con discapacidad.

La gira inició en Banámichi, donde benefició con becas, estímulos económicos especiales para personas con discapacidad, dos proyectos productivos de comedores, artículos deportivos para jóvenes del municipio, además de insumos como colchonetas, despensa, botellas de agua, cobijas, y artículos de limpieza, para apoyar a las familias que sufrieron afectaciones por lluvias.

Yo siempre voy estar dando la cara por ustedes, por los sonorenses, gestionando, luchando, tratando de resolver, y cuando no se pueda también decirles no se puede, porque eso es muy importante, ser sincera con la gente, y también decirles que siempre voy estar ahí, para dar la cara por ustedes, por Sonora, como lo he hecho en estos cuatro años y tres meses”, indicó.