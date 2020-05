Banámichi, el pueblo que le cierra las puertas al coronavirus

“Lo que nunca había hecho: Con la leche que me sobró, me puse a hacer hielitos, así de ese pelo estamos”, dice María Isabel Acuña Acedo, quien despacha en la tienda “El Paso”, en el municipio de Banámichi.



Este pueblo es uno de los 326 “municipios de la esperanza” en el País y 16 en Sonora con luz verde del Gobierno federal para empezar a reanudar sus actividades.



Banámichi se clasifica de esta manera porque no tiene contagios de Covid-19 y porque sus municipios vecinos –Arizpe, Cumpas, Huépac y Opodepe– tampoco tienen registro de casos activos.



Además, es una comunidad minera, una de las tres actividades que en el último acuerdo federal fueron consideradas como esenciales, junto con la construcción y la fabricación de equipo de transporte. De cumplir con los protocolos de seguridad, podría reactivarse antes del 1 de junio.



EN RESGUARDO

Banámichi está ubicado en el Río Sonora, a 168 kilómetros de Hermosillo. A pesar de la distancia, desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en la capital, el pasado 16 de marzo, las ventas para María Isabel empezaron a bajar hasta en un 50%.



Antes de la pandemia, ella y su familia estaban aumentando sus actividades. Su esposo, Carlos Peralta, elabora queso para la venta y había comenzado a exportarlo a Nuevo México, en Estados Unidos.



Don Carlos indica que hace seis meses encontró en ese estado anglosajón un mercado de mexicanos interesados en sus productos. Además aprovechaba para visitar a sus dos hijos, pero por la contingencia dejó de viajar al vecino país y optaron por preparar hielitos de leche para vender en la comunidad.



Vender los productos en Banámichi, sin embargo, no ha sido fácil: A los trabajadores de la mina les disminuyeron su sueldo y no hay turistas que los visiten porque se instalaron filtros policiacos. Y en el mismo pueblo se ha tomado con seriedad el resguardo.

MEDIDAS SEVERAS

No es casualidad que Banámichi esté entre los pocos municipios de Sonora próximos a reactivar su economía. Cada poblador hizo un sacrificio en los últimos dos meses para resguardarse en casa y la autoridad local impuso medidas severas.

El Municipio cuenta con mil 600 habitantes y basa su economía en cuatro sectores: Agricultura, ganadería, turismo y minería. Este último puede retomar actividades hoy, luego de que se sumara a la lista de actividades consideradas esenciales.

Las calles en el pueblo se encuentran desoladas especialmente en las noches. A partir de las 21:00 horas nadie debe salir a la vía pública, y en caso de que alguien acuda a la plaza, parque o estadio de beisbol los policías le llaman la atención.

La parroquia de Nuestra Señora de Loreto ha dejado de realizar las misas presenciales por disposición de la autoridad de salud y ahora la ceremonia eucarística es transmitida vía Facebook.

“Se tomaron medidas para tratar de concientizar a la gente que es de aquí, pero que vive fuera, de que no vengan. A la gente misma de aquí, que guarden la distancia, que tomen todas las precauciones debidas”, señala José Francisco Yescas López, secretario del Ayuntamiento.

TODOS SE SUMAN

Los habitantes de Banámichi se han privado de pasear en el río o en las aguas termales. Las mujeres evitaron recibir a sus hijos en el Día de las Madres, y los propietarios de abarrotes exigieron a los proveedores que usaran cubrebocas.

El sector hotelero del Municipio fue uno de los primeros afectados por la pandemia. Desde mediados de marzo los clientes pospusieron o cancelaron las reservaciones que tenían programadas para Semana Santa.

A los trabajadores de la mina de otras ciudades también se les pidió tomar medidas preventivas y en un principio se mostraron renuentes, pero finalmente adoptaron las acciones de la comunidad.

La empresa minera que opera en el Municipio prevé la apertura de manera parcial e incluso se alista con la instalación de decenas de casas rodantes, colocadas en sus terrenos, para hospedar a sus trabajadores.

Karen Soto Torres, la doctora del Centro de Salud de Banámichi, confirma que la cifra de contagios en el pueblo se mantiene en cero. Si acaso hubo un caso sospechoso que asustó a los pobladores, pero resultó negativo.

Ella se ha sumado a las medidas preventivas. Acostumbraba visitar a sus padres cada dos semanas, pero desde hace un mes no sale del Municipio para evitar riesgo tanto para su familia como para los pobladores de Banámichi.

DE LA ESPERANZA

Los habitantes del pueblo dicen no haber padecido escasez de alimento porque muchos siguen percibiendo un sueldo, aunque sea mínimo. Sin embargo, señalan que sus ahorros no les durarán para siempre y esperan que la reactivación de actividades les ayude.

María Isabel Acuña, de la tienda de abarrotes, esperaba con ansias el 10 de mayo para recibir la visita de dos de sus hijos que viven en Estados Unidos, pero ellos decidieron cancelar el viaje para no exponer a sus padres y por las restricciones impuestas.



Como ella, el resto de los residentes de Banámichi están esperanzados en que su esfuerzo de encerrarse y bloquear el acceso al coronavirus se vea recompensado.



Esta semana podrán volver a sus actividades con las medidas necesarias, aunque las familias aseguran que les tomará tiempo reponerse tras el confinamiento.



En la mina Santa Elena se habilitaron cuartos rodantes para mantener a los trabajadores aislados.

“Un día hago queso cocido, otro día hago queso fresco, otro día me voy casa por casa a vender la leche”, señala María Isabel Acuña, abarrotera.

n

“Se canceló todo lo que se tenía reservado para evitar nosotros que se fuera desarrollar algo aquí y por precaución de todas las compañeras, teníamos reservado todo el hotel”.

Luz María Escalante,

trabajadora de hotel.

"Municipio de la esperanza"

Banámichi es uno de los 16 municipios de Sonora y se localiza en la Sierra de Sonora.

Población:

1464 habitantes.

Casos de Covid-19:

Ninguno

Las medidas que tomaron:

Paralización de actividades.

Cierre de sitios recreativos.

Filtros para impedir el acceso de visitantes.

Restricción para circular a partir de las 21:00 horas.

Banámichi

Los residentes de Banámichi adoptaron medidas muy estrictas y han evitado que lleguen los contagios al Municipio.