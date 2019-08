Bajaría la superficie de tomate en Sonora por cobro de arancel

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Tras la imposición del arancel del 17.54% en la exportación del tomate a Estados Unidos, la superficie en Sonora podría bajar, lamentó Manuel Antonio Cázares Castro.



Aunque se ha buscado la manera de eliminar este cobro, no se ha logrado, expuso el presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora, por el tema de la presunta competencia desleal.



Señaló que en periodo de desarrollo de la fruta, se espera que la problemática se solucione en las mesas de negociación que se mantienen, aunque ahora se ve más lejano un "arreglo" por las "trabas" de los productores de Florida y el gobierno de los Estados Unidos.



"Ahora pretenden revisar e inspeccionar cada uno de los tráileres que se envían de tomate a los Estados Unidos y eso no se va negociar, además no existe personal para registrar los cientos de camiones que se envían de ese producto a los Estados Unidos", indicó.



Con todas estas acciones y normas que está exigiendo el gobierno y el arancel fijado, es probable que este año se reduzca la siembra, mencionó, y que el productor se incline por otros cultivos como calabazas o chiles.



"En el caso de las especialidades el área se mantendrá ya que existen contratos que cumplir", comentó.



Las calabazas y los chiles, podrían elevarse en superficie este año, añadió, sobre todo, si se reduce de manera importante el tomate.



Recordó que el año pasado se establecieron alrededor de 800 hectáreas sólo en el Valle del Yaqui, pero alrededor de 3 mil 500 en Sonora.