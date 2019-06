Bajarán temperaturas a "sólo" 40°C

HERMOSILLO, Sonora.- Cielos nublados y temperaturas que no sobrepasarán los 40°C, es el pronóstico para este fin de semana para el Centro, Sur y Noroeste de Sonora, informó Gilberto Lagarda Vásquez.



El especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que continuarán las temperaturas altas en la capital sonorense, donde durante tres días seguidos se rompió récord.



"No vamos a alcanzar valores tan extremos como los otros días pero nos mantendremos en los 40°C, regresaremos a condiciones más normales en Hermosillo", comentó Lagarda Vásquez.



Se esperan además rachas de viento entre los 30 a 50 kilómetros por hora, destacó el meteorólogo, y con baja probabilidad de lluvia no sólo en Hermosillo, sino también en el resto del Estado.



Lagarda Vásquez puntualizó que se espera un descenso moderado de temperaturas para este fin de semana.