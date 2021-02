Baja ocupación hospitalaria en Sonora: Unidades públicas están al 34% y las privadas al 26%

HERMOSILLO.-La ocupación hospitalaria para Covid-19 en el estado presenta una baja; actualmente, las unidades públicas están al 34% y las privadas al 26%, sin embargo, la transmisión del virus sigue activa, por lo que no deben relajarse las medidas de prevención, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en el estado detalló que en Hermosillo la ocupación total es del 41%, en la Secretaría de Salud 32%, 44% en el IMSS, 31% en el Isssteson y 70% en el Issste; en Navojoa la ocupación total es de 40%, en la Secretaría de Salud 32% y 45% en el IMSS; en Ciudad Obregón la ocupación total es del 44%, 21% en la Secretaría de Salud, 55% en el IMSS y 17% en el Isssteson.

Explicó que, si bien la ocupación hospitalaria tiene actualmente una tendencia a la baja, no es motivo para dejar de aplicar las medidas de higiene y prevención contra el Covid-19, ya que esta varía diariamente y conforme a la movilidad de la población.

“Se debe romper la cadena de contagio evitando reuniones sociales, el 14 de febrero es motivo de reuniones sociales, sin embargo, en esta ocasión será diferente, podemos celebrar con reuniones virtuales o llamadas a los seres queridos, sin necesidad de hacer festejos que propicien la propagación del virus”, resaltó.

Se debe recordar, agregó, que los virus se mantienen flotando en el ambiente durante horas en ambientes cerrados, por lo que no es recomendable reunirse con personas ajenas a los habitantes de la misma casa.

Mencionó que si la población no acata el distanciamiento social y no realiza las acciones de higiene como el uso de cubrebocas y lavado de manos se espera una tercera ola de contagios, aunado también a si no se reduce la movilidad.

Asimismo, Clausen Iberri reiteró el llamado a estar atentos a síntomas sospechosos a Covid-19, como: dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, pérdida del sentido del gusto u olfato, entre otros y en caso de presentar alguno, acudir a la unidad Anticipa más cercana.