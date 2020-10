BOLETÍN: Asume Daniel Sánchez González la Dirección General de Agua de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, fue designado Daniel Sánchez González como director general del organismo operador en relevo de Alfredo Gómez Sarabia.

La Alcaldesa de Hermosillo y Presidenta de la Junta de Gobierno, Celida López Cárdenas, fue la encargada de exponer las razones que, ante la obligación constitucional conferida en la figura de Regidor Suplente a Gómez Sarabia, se promovió la nominación de Sánchez González como nuevo titular de la dependencia.

En cumplimiento a la Ley de Agua del Estado, el Decreto de Creación del Organismo y la normatividad que nos rige, acudo ante esta Junta de Gobierno para someter a su consideración el nombramiento del Licenciado Daniel Sánchez González, quien por su capacidad probada y labor pública reúne los requisitos para continuar con la encomienda de la Dirección General del organismo, dijo.

En el acta número 23 quedó asentado el nombramiento, aprobado por unanimidad, en el que el nuevo titular de Agua de Hermosillo inicia en funciones una vez que se llevó a cabo el protocolo de toma de protesta en el que se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora, y cumplir leal y patrióticamente el cargo en Agua de Hermosillo que la Junta de Gobierno le ha conferido.

Al señalar que Daniel Sánchez González –quien inició labores en esta administración municipal como Oficial Mayor y posteriormente como Tesorero Municipal– goza de un amplio reconocimiento de los funcionarios y de la sociedad, la Alcaldesa Celida López confió en que el nuevo titular de Agua de Hermosillo logrará, con visión directiva y extraordinaria formación académica, cumplir con su encomienda.

“Será un director que sabrá conjugar su talento administrativo, pero también su gran sensibilidad humana para sacar adelante los grandes retos”, apuntó.

La Alcaldesa de Hermosillo destacó que, ante la situación de sequía que afecta a la entidad, uno de los primeros compromisos de Sánchez González será iniciar la conformación del Programa de Verano y Rehabilitación 2021, para definir las acciones que permitan garantizar el abastecimiento de agua para el próximo año.

Por su parte, el nuevo titular del organismo operador agradeció la confianza depositada en él por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno.

“Nada de lo que he hecho en mi vida profesional ni como servidor público me lo he tomado a la ligera. Vengo a hacer las cosas bien. Vengo a cuidar un recurso que absolutamente el 100% de los humanos necesitamos. Y vengo a asegurarnos que esto salga bien. El reto es enorme, es muy grande”, indicó.

Antes de concluir la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, Celida López agradeció la gestión de Alfredo Gómez Sarabia y deseó mucho éxito en su gestión al nuevo Director General de la paramunicipal.

PERFIL DE DANIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Formación Académica:

• Es Licenciado en Química por la Bachelor of Science, Chemistry, University of Arizona. (Tucson, Arizona).

• Maestría en Dirección de Empresas, Mede/MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

• Continuidad y actualización Mede, en el IPADE.

• Administración de Cadenas de Valor (Supply Chain Management), en el Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), (Cambridge, Massachusetts).

• Alta Dirección en Innovación y Tecnología (ADIT), en el IPADE.

• Experto Universitario en Asesoramiento Educativo Familiar, en la Universidad Complutense de Madrid.

• Estrategias de Canales de Distribución (Market Access Strategies), en Kellogg School of Management, Northwestern University, (Chicago Illinois).

Ha ocupado diversos cargos entre los que destacan:

• Director General de la empresa Distribuciones Kris, S.A. de C.V. (2000 – 2002).

• Director General de la empresa Desarrollo Comercial del Noroeste, S.A. de C.V. (2004 a la actualidad).

• Ha destacado en el ámbito laboral como Servidor Público en la Administración Municipal (2018-2021), en los siguientes cargos:

• Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Hermosillo - septiembre del 2018 a agosto de 2019.

• Tesorero del Municipio de Hermosillo - agosto del 2019 a octubre de 2020.